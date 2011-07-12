13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。

＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。

＝＝＝国内経済・指標関係＝＝

０９：３０ 衆院財務金融委員会（午後、日銀半期報告）

１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）

１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）

１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省）

１１：００ 三菱樹脂 ２０１０―１５年度中期経営計画説明会

１２：００─１３：３０ 与謝野経財相が日本記者クラブで会見

１２：３０ 孫ソフトバンク社長会見（秋田市）（都道府県知事と自然エネルギー協議会正式発足）

１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）

１３：００─１６：００ 震災復興特別委員会・参考人質疑

１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果（財務省）

１３：３０ ５月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI]

１３：３０ 公正取引委員会事務総長会見

１４：００ ７月金融経済月報（日銀）

１４：００―１４：４０めど 月例経済報告等に関する関係閣僚会議、終了後に７月月例経済報告公表

１４：３０ 日銀レビュー「邦銀の利益と市場の評価──当期純利益と包括利益の比較──」

１５：００ ６月投信概況

＝＝海外経済・指標関係＝＝

（日本時間はＧＭＴプラス９時間）

１２日（火）

０５３０ＧＭＴ ６月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]

０６００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]

０６４５ＧＭＴ ５月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]

０８３０ＧＭＴ ６月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]

０８３０ＧＭＴ ５月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]

１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]

１２３０ＧＭＴ ５月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]

１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高

（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]

１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札

１７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札

１８００ＧＭＴ ６月２１─２２日の米ＦＯＭＣ議事録発表

ＥＵ財務相理事会

インドネシア中銀金融政策会合

１３日（水）

０２００ＧＭＴ 第２・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI]

（日時未確定） ６月中国小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資

（国家統計局）[CNRSL=ECI]

０６００ＧＭＴ ６月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]

０８３０ＧＭＴ ６月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]

０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]

１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]

１２３０ＧＭＴ ６月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]

１３１０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演

（米マサチューセッツ州ワーセスター）

１４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が下院金融委員会で経済・金融政策

について証言

１７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札

１７００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（シカゴ）

１８００ＧＭＴ ６月米財政収支（財務省）[USGDEF=ECI]

タイ中銀金融政策会合

（東京 １３日 ロイター）