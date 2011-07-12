13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０９：３０ 衆院財務金融委員会（午後、日銀半期報告）
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省）
１１：００ 三菱樹脂 ２０１０―１５年度中期経営計画説明会
１２：００─１３：３０ 与謝野経財相が日本記者クラブで会見
１２：３０ 孫ソフトバンク社長会見（秋田市）（都道府県知事と自然エネルギー協議会正式発足）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１３：００─１６：００ 震災復興特別委員会・参考人質疑
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果（財務省）
１３：３０ ５月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI]
１３：３０ 公正取引委員会事務総長会見
１４：００ ７月金融経済月報（日銀）
１４：００―１４：４０めど 月例経済報告等に関する関係閣僚会議、終了後に７月月例経済報告公表
１４：３０ 日銀レビュー「邦銀の利益と市場の評価──当期純利益と包括利益の比較──」
１５：００ ６月投信概況
＝＝海外経済・指標関係＝＝
（日本時間はＧＭＴプラス９時間）
１２日（火）
０５３０ＧＭＴ ６月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
０６００ＧＭＴ ６月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
０６４５ＧＭＴ ５月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
０８３０ＧＭＴ ６月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
０８３０ＧＭＴ ５月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ５月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１７００ＧＭＴ 米財務省３年債入札
１８００ＧＭＴ ６月２１─２２日の米ＦＯＭＣ議事録発表
ＥＵ財務相理事会
インドネシア中銀金融政策会合
１３日（水）
０２００ＧＭＴ 第２・四半期中国ＧＤＰ（国家統計局）[CNGDP=ECI]
（日時未確定） ６月中国小売売上高、鉱工業生産、固定資産投資
（国家統計局）[CNRSL=ECI]
０６００ＧＭＴ ６月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]
０８３０ＧＭＴ ６月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
０９００ＧＭＴ ５月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ６月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
１３１０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演
（米マサチューセッツ州ワーセスター）
１４００ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長が下院金融委員会で経済・金融政策
について証言
１７００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札
１７００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（シカゴ）
１８００ＧＭＴ ６月米財政収支（財務省）[USGDEF=ECI]
タイ中銀金融政策会合
（東京 １３日 ロイター）
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