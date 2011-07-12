起債予測一覧〔表〕＝7月13日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本板硝子 <0#5202=JFI> 7/12 A 期間5年、発行額100億円程度
主幹事はＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、しんきん
来週後半に起債予定
名古屋鉄道 <0#9048=JFI> 7/12 A 期間10年
主幹事は大和ＣＭ
オリックスクレジット 7/11 A 期間3年、発行額50億円
主幹事はＳＭＢＣ日興
最短7月27日に起債予定
格付けＡ─(Ｒ＆Ｉ)
森ビル <0#3270=JFI> 7/11 A 期間5年
主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、野村
王子製紙 <0#3861=JFI> 7/11 A 期間5年・7年
5年債：主幹事はみずほ、
ＳＭＢＣ日興、野村
7年債：主幹事はＳＭＢＣ日興、
みずほ、野村
住友金属工業 <0#5405=JFI> 7/11 AA 期間5年、発行額100億円程度
主幹事はＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(280回)+10─12bp
7月15日に起債予定
ニチアス (5393.T) 7/ 8 A 期間3年、発行額50億円
主幹事は大和ＣＭ
来週半ばに起債予定
三菱マテリアル<0#5711=JFI> 7/ 7 AA 期間5年・7年、発行額各100億円程度
主幹事は5年債が三菱ＵＦＪＭＳ、
大和ＣＭ、7年債が三菱ＵＦＪＭＳ、
ＳＭＢＣ日興
レンジ／
5年債：L+20─25bp
7年債：L+33─40bp
7月15日に起債予定
京王電鉄 <0#9008=JFI> 7/ 7 AA 期間10年、発行額200億円
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(315回)+10─11bp
7月14日に起債予定
三井化学 <0#4183=JFI> 7/ 7 A 期間10年
主幹事はＳＭＢＣ日興
レンゴー <0#3941=JFI> 7/ 7 A 期間5年・7年、発行額各50億円
主幹事は5年債がＳＭＢＣ日興、
7年債が野村
三井住友銀行 <0#8412=JFI> 7/ 5 AA 期間5年、発行額500億円
主幹事はＳＭＢＣ日興
レンジ／T(280回)+9bp
7月13日起債予定
みずほコーポレート銀行 7/ 5 AA 期間5年、発行額1100億円
<0#8310=JFI> 主幹事はみずほ
レンジ／T(280回)+13bp
7月13日に起債予定
日本調剤 (3341.T) 7/ 4 AA 期間3年・5年
発行額は3年債が70億円、
5年債が50億円
主幹事は
3年債が大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ
5年債が大和ＣＭ、みずほインベ
レンジ／
3年債：L+55─70bp
5年債：L+85─100bp
7月15日に起債予定
川崎重工業 <0#7012=JFI> 7/ 4 A 期間5年・10年、発行額各100億円
主幹事は
5年債がＳＭＢＣ日興、みずほ、
10年債がみずほ、ＳＭＢＣ日興
レンジ／
5年債：T(280回)+19─23bp
10年債：T(315回)+30─35bp
7月15日に起債予定
バロー (9956.T) 7/ 4 A 期間5年
主幹事は野村、大和ＣＭ
京阪電気鉄道 <0#9045=JFI> 7/ 1 AA 期間7年・10年
7年債：発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
10年債：発行額100億円
主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興
レンジ／
7年債：L+7bp
10年債：L+16bp
7月13日起債予定
京阪神不動産 8818.OS 6/30 AA 期間5年・7年
発行額は5年債が70億円、
7年債が50億円
主幹事は
5年債が大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
7年債がＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
仮条件／5年債：L+40─45bp
7年債：L+57─62bp
最速7月15日に起債予定
東日本高速道路 <0#1288=JFI> 6/22 A 期間3年、発行額200億円
主幹事はみずほ、ＧＳ
7月に起債予定
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住宅金融支援機構 7/ 6 A 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、野村
9月上旬に起債予定
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
日本政策金融公庫 6/16 A 期間2年・5年
<0#0910=JFI> 発行額は2年債が500億円、5年債が600億円
主幹事は野村、ＧＳ
7月最終週に起債予定
鉄道建設・運輸施設整備 6/10 A 期間5年・10年
支援機構
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