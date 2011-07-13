UPDATE1: 京阪電気鉄道<9045.T>、期間7年国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.88％

［東京 １３日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、京阪電気鉄
道(9045.T)<0#9045=JFI>は、期間７年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．８８％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．０７％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 京阪電気鉄道 募集期間 ７月１３日
第２６回国内普通社債 払込日 ７月２０日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ７年 担保 無担保
利率 ０．８８％ 主幹事 大和証券ＣＭ
発行価格 １００円 ＳＭＢＣ日興証券
応募者利回り ０．８８０％ 財務代理人 中央三井信託銀行
償還日 ２０１８年 ７月２０日 格付け・予定 Ａ─（Ｒ＆Ｉ）
利払日 １月、７月の各２０日
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
・引受証券と引受責任額（案 単位：億円）
大和証券キャピタル・マーケッツ４０ ＳＭＢＣ日興証２５ 野村証１５
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１０ みずほ証１０
（ロイターニュース 星 裕康）
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