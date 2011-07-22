ユーロ圏首脳会議関連ヘッドライン一覧

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《ユーロ圏首脳会議》
◎〔情報ＢＯＸ〕ユーロ圏首脳会議が合意した第2次ギリシャ支援策のポイント[nTK0634924]
◎ユーロ圏首脳が第2次ギリシャ支援で合意 ＥＦＳＦの機能拡充、民間投資家も参加
[nTK8960411]
◎ギリシャ支援で民間債権者が国債交換など4オプションで合意、損失は21％[nTK8960637]
◎ＩＩＦ、ギリシャ国債の30年債への交換を提案 民間関与は170億ユーロと予想＝文書
[nJT8959781]
◎ＥＦＳＦの金利低下・融資期間延長へ 予防的な与信枠の提供も可能に＝ユーロ圏首脳
会議の声明草案[nJT8959631]
《要人発言》
◎円高はなお一方的な動き 動向注視、ＥＦＳＦ債購入「同様の比率で貢献」＝野田財務相
[nTK0467515]
◎ユーロ圏首脳会議の決定を歓迎＝ラガルドＩＭＦ専務理事[nJT8960197]
◎アイルランド、ＥＦＳＦの国債保証で早期の市場復帰可能に＝財務相[nJT8959791]
《市場の反応》
◎〔クロスマーケットアイ〕ギリシャ支援合意でひとまずリスクオン、議会承認とマーシャル
プランが焦点[nTK0467873]
◎〔Market Views〕時間稼ぎのギリシャ支援合意、欧州債務問題はくすぶり続ける
[nTK0467657]
◎ギリシャ支援策合意受け、アジアの株式市場やユーロ相場が上昇 金は軟化[nTK8960817]
◎中南米金融市場＝通貨堅調、ギリシャ支援合意受け[nTK8960509]
◎米金融・債券市場＝続落、欧州債務問題めぐる楽観的見方が圧迫[nJT8960321]
◎ＮＹ外為市場＝ユーロが対ドルで上昇、ユーロ圏首脳会議の対ギリシャ支援合意で
[nTK8960317]
◎外為マーケットアイ[JPY/JU]
◎株式マーケットアイ[.TJU]
◎金利マーケットアイ[JP/BJ]
《分析記事》
◎〔アングル〕欧州のギリシャ追加支援策 ウォール街は慎重ながらも楽観的[nTK8960695]
［東京 ２２日 ロイター］
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