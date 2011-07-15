追加：起債予測一覧〔表〕＝7月15日現在

発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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ノルウェー輸出金融公社 7/13 AA 期間5年、発行額300億円
主幹事はシティ、みずほ、野村、
ＳＭＢＣ日興
レンジ／L+15─18bp
早ければ7月21日に起債予定
格付け／
発行体格付け：Ａａ１(ムーディーズ)
予備格付け：ＡＡ(Ｓ＆Ｐ)
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本生命2011基金 7/14 A 裏付資産は日本生命に対する基金債権
特定目的会社 第1回Ａ号・Ｂ号特定社債、
発行予定額各500億円
Ａ号：償還期日2016年8月5日
Ｂ号：償還期日2017年8月5日
7月27日ごろに起債予定、8月5日に発行予定
引受会社：大和ＣＭ、野村、ＳＭＢＣ日興、
みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
格付け：ＡＡ─(Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ)
住友生命第4回基金流動化 7/13 A 裏付資産は住友生命に対する基金債権
特定目的会社 第1回特定社債
発行予定額300億円、償還期日2016年8月9日
8月2日ごろに起債予定、8月9日に発行予定
引受会社：野村、ＳＭＢＣ日興、みずほ
格付け：Ａ─(Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ)
明治安田生命2011 7/12 A 裏付資産は明治安田生命に対する基金債権
基金特定目的会社 第1回特定社債
発行予定額500億円、償還期日2016年8月5日
7月28日ごろに起債予定、8月5日に発行予定
引受会社：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、Ａ(ＪＣＲ)
住宅金融支援機構 6/27 A 第51回債：発行額1727億円
<0#0943=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、ドイツ、みずほ、
三菱ＵＦＪＭＳ
7月下旬に起債予定
ＰＳＪ予測統計値は平均値が8.13％、
中央値が8.06％。
引受主幹事候補14社が7月6日引値ベースで
信託候補債権データに基づいて推計し、
同機構に報告した平均値・中央値
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【社債発行登録 企業（別表）】
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企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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# 福山通運 <0#9075=JFI> 7/15 登録額500億円、7月24日効力発生予定
楽天 4755.OS 7/13 登録額500億円、7月21日効力発生予定
三井住友ファイナンス＆リース 7/13 登録額2000億円、7月21日効力発生予定
<0#8592=JFI>
日本アコモデーション (3226.T) 7/ 6 登録額1000億円、7月18日効力発生予定
ファンド投資法人
三菱商事 <0#8058=JFI> 7/ 6 登録額8000億円、7月14日効力発生
東武鉄道 <0#9001=JFI> 7/ 1 登録額1000億円、7月9日効力発生
ヤマトホールディングス (9064.T) 7/ 1 登録額500億円、7月9日効力発生
アコム <0#8572=JFI> 7/ 1 登録額2000億円、7月10日効力発生
第一興商 7458.OS 7/ 1 登録額100億円、7月9日効力発生
住友大阪セメント <0#5232=JFI> 6/30 登録額400億円、7月8日効力発生
相鉄ホールディングス<0#9003=JFI> 6/30 登録額500億円、7月8日効力発生
Ｊパワー <0#9513=JFI> 6/29 登録額4000億円、7月7日効力発生
ＪＦＥホールディングス 6/29 登録額3000億円、7月7日効力発生
<0#5411=JFI>
コニカミノルタホールディングス 6/29 登録額1000億円、7月7日効力発生
<0#4902=JFI>
みずほ銀行 <0#8413=JFI> 6/27 登録額5000億円、7月6日効力発生
ＪＲ東日本 <0#9020=JFI> 6/27 登録額7300億円、7月5日効力発生
オリックス <0#8591=JFI> 6/24 登録額6000億円、7月2日効力発生
昭和電工 <0#4004=JFI> 6/24 登録額600億円、7月2日効力発生
丸紅 <0#8002=JFI> 6/23 登録額3000億円、7月1日効力発生
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【発行登録／外債（別表）】
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国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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［東京 １５日 ロイター］
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