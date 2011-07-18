19日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。

＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。

＝＝＝国内経済・指標関係＝＝

０８：１５ 閣議・閣議後会見

１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）

１０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省）

１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定（財務省）

１０：３０ 昭和電工 リチウムイオン電池材料に関する事業説明会

１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）

１４：００ サッポロホールディングス 国際戦略で会見（東京会館）

１４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会）

＝＝海外経済・指標関係＝＝

（日本時間はＧＭＴプラス９時間）

１８日（月）

１３００ＧＭＴ ５月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI]

１４００ＧＭＴ ７月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]

１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件

１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札

１９日（火）

０１３０ＧＭＴ 豪中銀理事会議事録

０９００ＧＭＴ ７月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]

１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]

１２３０ＧＭＴ ６月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]

１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高

（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]

１３００ＧＭＴ カナダ中銀金利発表

１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札

２２００ＧＭＴ ６月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]

ブラジル中銀金融政策会合（２０日まで）

（主な企業決算）

15 Jul Q2 Citigroup Inc (C.N)

18 Jul Q2 International Business Machines Corp (IBM.N)

19 Jul Q3 Apple Inc (AAPL.O)

19 Jul Q2 Bank of America Corp (BAC.N)

19 Jul Q2 Goldman Sachs Group Inc (GS.N)

19 Jul Q2 Yahoo! Inc (YHOO.O)

（東京 １９日 ロイター）