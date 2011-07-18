起債予測一覧〔表〕＝7月19日現在

追加：日立製作所を社債発行登録企業（別表）に追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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アコム <0#8572=JFI> 7/15 AA 期間2.4年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／L+340─350bp
今週後半に起債予定
三菱ＵＦＪリース 7/15 AA 期間5年、発行額200億円
<0#8593=JFI> 主幹事はシティ、東海東京、
三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、大和ＣＭ
7月22日に起債予定
武蔵野銀行 <0#8336=JFI> 7/13 AA 期間10年、発行額100億円
期限前償還条項付劣後債
(ノンコール5)
主幹事は大和ＣＭ、野村、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／L+72─77bp
今週後半に起債予定
三井住友ファイナンス＆リース 7/13 A 期間5年、発行額200億円
<0#8592=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興
日本板硝子 <0#5202=JFI> 7/12 AA 期間5年、発行額100億円程度
主幹事はＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、しんきん
レンジ／L+65─75bp
7月21日に起債予定
名古屋鉄道 <0#9048=JFI> 7/12 AA 期間10年、発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ
レンジ／L+15─21bp
7月22日に起債予定
オリックスクレジット 7/11 A 期間3年、発行額50億円
主幹事はＳＭＢＣ日興
レンジ／L+30─80bp
最短7月27日に起債予定
格付けＡ─(Ｒ＆Ｉ)
森ビル <0#3270=JFI> 7/11 A 期間5年
主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、野村
王子製紙 <0#3861=JFI> 7/11 AA 期間5年・7年、発行額各200億円
5年債：主幹事はみずほ、
ＳＭＢＣ日興、野村
7年債：主幹事はＳＭＢＣ日興、
みずほ、野村
レンジ／
5年債：T(280回)+17─20bp
7年債：T(295回)+22─25bp
7月21日に起債予定
ニチアス (5393.T) 7/ 8 AA 期間3年、発行額50億円
主幹事は大和ＣＭ
レンジ／L+47─49bp
7月20日に起債予定
三井化学 <0#4183=JFI> 7/ 7 AA 期間10年、発行額100億円
主幹事はＳＭＢＣ日興
レンジ／T(315回)+25─28bp
今週後半に起債予定
レンゴー <0#3941=JFI> 7/ 7 AA 期間5年・7年、発行額各50億円
主幹事は5年債がＳＭＢＣ日興、
7年債が野村
レンジ／
5年債：T(280回)+17─20bp
7年債：T(295回)+22─25bp
7月21日に起債予定
バロー (9956.T) 7/ 4 AA 期間5年、発行額70億円
主幹事は野村、大和ＣＭ
レンジ／L+25─33bp
今週後半に起債予定
東日本高速道路 <0#1288=JFI> 6/22 A 期間3年、発行額200億円
主幹事はみずほ、ＧＳ
7月に起債予定
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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高速道路機構 7/13 A 期間4年・10年、発行額各300億円、入札方式
<0#0905=JFI> 7月20日に起債予定
住宅金融支援機構 7/ 6 A 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ、野村
9月上旬に起債予定
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
日本政策金融公庫 6/16 A 期間2年・5年
<0#0910=JFI> 発行額は2年債が500億円、5年債が600億円
主幹事は野村、ＧＳ
7月最終週に起債予定
鉄道建設・運輸施設整備 6/10 A 期間5年・10年
支援機構 発行額は5年債が400億円程度、
<0#1295=JFI> 10年債が100億円程度
主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
8月に発行予定
住宅金融支援機構 6/15 A 期間30年
<0#0943=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
日本学生支援機構 7/ 8 A 期間2年、発行額400億円
<0#0948=JFI> 主幹事は野村、ＳＭＢＣ日興、大和ＣＭ
9月上旬に起債予定
4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
期間2年：9月、2012年2月
発行額は各400億円
期間3年：11月
発行額は500億円
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【起債予測（都市再生債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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地方公共団体金融機構 6/20
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