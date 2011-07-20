米主要企業の決算ニュース一覧

米主要企業の決算記事を一覧にしてみました。決算発表シーズンがピークを越えるまで
アップデートします。クリックしてご覧ください。
７月１９日
◎UPDATE1: 米ヤフー(YHOO.O)第2四半期は純売上高が小幅減、時間外で株価下落
[ID:nJT8956881]
◎UPDATE3: 米アップル(AAPL.O)の4─6月期、ｉＰｈｏｎｅ好調で予想以上の好業績
株価は時間外で急伸 [ID:nJT8956863]
◎UPDATE2: 米ゴールドマン(GS.N)第2四半期は増益 市場予想下回り、株価は下落
[ID:nJT8956277]
◎UPDATE2: 米バンカメ(BAC.N)第2四半期は88億ドルの純損失、ＭＢＳ和解金支払い
で四半期として過去最悪 [ID:nJT8956191]
◎米ハーレー・ダビッドソン(HOG.N)4─6月期利益は予想上回る、通年の出荷予想引き上げ
[ID:nTK8957261]
７月１８日
◎UPDATE1: 米ＩＢＭ(IBM.N)第2四半期は8％増益、サービス契約も好調
[ID:nJT8955245]
７月１５日
◎UPDATE1: 米シティ(C.N)、第2四半期は24％増益で予想上回る 貸倒損失が減少
[ID:nJT8950172]
７月１４日
◎UPDATE3: 米グーグル(GOOG.O)第2四半期は36％増益、予想上回り株価上昇
[ID:nJT8948654]
◎UPDATE1: 米ＪＰモルガン(JPM.N)の第2四半期は増益、不良債権償却の減少が寄与
[ID:nJT8948158]
７月１１日
◎米アルコア(AA.N)の第2四半期は大幅増益、アルミ価格上昇が寄与
[ID:nJT8951111]
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