米主要企業の決算ニュース一覧

米主要企業の決算記事を一覧にしてみました。決算発表シーズンがピークを越えるまで
アップデートします。クリックしてご覧ください。
７月２５日
◎印リライアンス・インダストリーズ(RELI.NS)4─6月は過去最高益、ガス生産は減少
[ID:nTK8952806]
◎ＳＴマイクロ(STM.PA)の第2四半期は予想通りの増収、慎重な第3四半期見通し[ID:nTK8952814]
７月２２日
◎米ベライゾン(VZ.N)の第2四半期利益は予想上回る、アイフォーン販売による契約増が追い風
[ID:nJT8961691]
◎米マクドナルド(MCD.N)第2四半期は増益、市場予想上回る[ID:nJT8891001]
◎米ＧＥ(GE.N)の第2四半期は増益、海外需要が寄与し予想上回る[ID:nJT8961429]
◎米キャタピラー(CAT.N)の第2四半期は44％増益、予想は下回り株価下落[ID:nJT8961585]
７月２１日
◎UPDATE2: 米Ｍスタンレー(MS.N)の第2四半期は赤字、市場予想は上回り株価急伸
[ID:nJT8959951]
◎UPDATE1: 米マイクロソフト(MSFT.O)の4―6月期は予想上回る増益、「ウィンドウズ」不調で株価
下落[ID:nTK8960427]
◎米ＡＭＤAMD.Nの4─6月期は減収、今期売上高見通し好感し時間外で株価上昇 [ID:nTK8960757]
◎米ペプシコ(PEP.N)の第2四半期は増収増益、景気不透明感から業績予想引き下げ [ID:nTK8960835]
◎米サンディスクSNDK.Oの4─6月期は市場予想上回る増収、時間外で株価上昇 [ID:nTK8960867]
◎米ラムバス(RMBS.O)の第2四半期は赤字、第3四半期は売上高が大幅増の見通し[ID:nTK8960853]
７月２０日
◎UPDATE1: 米インテル(INTC.O)第2四半期は予測上回る22％増収、見通しへの疑念で株価下げる
[ID:nTK8958509]
◎米イーベイ(EBAY.O)の第2四半期は増収減益、見通し嫌気し株価下落[ID:nTK8958793]
◎米イー・トレード(ETFC.O)の第2四半期は減収増益、筆頭株主が身売り呼び掛け[ID:nTK8958801]
◎米ザイリンクス(XLNX.O)4─6月決算は予想上回る、マージン低下懸念で株価下落[ID:nTK8959005]
◎米資産運用大手ブラックロック(BLK.N)4─6月は43％増益、市場予測上回る[ID:nTK8959049]
７月１９日
◎UPDATE1: 米ヤフー(YHOO.O)第2四半期は純売上高が小幅減、時間外で株価下落[ID:nJT8956881]
◎UPDATE3: 米アップル(AAPL.O)の4─6月期、ｉＰｈｏｎｅ好調で予想以上の好業績株価は時間外で
急伸 [ID:nJT8956863]
◎UPDATE2: 米ゴールドマン(GS.N)第2四半期は増益 市場予想下回り、株価は下落[ID:nJT8956277]
◎UPDATE2: 米バンカメ(BAC.N)第2四半期は88億ドルの純損失、ＭＢＳ和解金支払いで四半期として
過去最悪 [ID:nJT8956191]
◎米ハーレー・ダビッドソン(HOG.N)4─6月期利益は予想上回る、通年の出荷予想引き上げ
[ID:nTK8957261]
７月１８日
◎UPDATE1: 米ＩＢＭ(IBM.N)第2四半期は8％増益、サービス契約も好調[ID:nJT8955245]
７月１５日
◎UPDATE1: 米シティ(C.N)、第2四半期は24％増益で予想上回る 貸倒損失が減少[ID:nJT8950172]
７月１４日
◎UPDATE3: 米グーグル(GOOG.O)第2四半期は36％増益、予想上回り株価上昇[ID:nJT8948654]
◎UPDATE1: 米ＪＰモルガン(JPM.N)の第2四半期は増益、不良債権償却の減少が寄与[ID:nJT8948158]
７月１１日
◎米アルコア(AA.N)の第2四半期は大幅増益、アルミ価格上昇が寄与[ID:nJT8951111]
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