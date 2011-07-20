追加：起債予測一覧〔表〕＝7月20日現在

、福岡銀、
三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
4/ 1 <2011年度の超長期債で総合主幹事グループ制
を採用>：
発行総額400億円
期間未定のフレックス枠が400億円ある
総合事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
総合共同主幹事はＣＳ、大和ＣＭ、野村、
みずほ
# 共同発行地方債 7/20 A 期間10年、発行額1200億円
<0#0128=JFI> 8月4日に起債予定
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【起債予測（公社債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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名古屋高速道路公社 6/28 期間5年・10年・20年
<0#1292=JFI> 2011年度上期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
6/28 期間5年・10年・20年
2011年度下期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
東京都住宅供給公社 4/ 4 2011年度の主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1296=JFI>
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【起債予測（投資法人債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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韓国ハナ銀行 7/19 A 期間2年・3年、発行額各50億円
主幹事は大和ＣＭ、ＪＰモルガン、
三菱ＵＦＪＭＳ、ＵＢＳ
レンジ／
2年債：L+60─80bp
3年債：L+80─100bp
8月4日に起債予定
払込日：8月10日
格付け／
予備格付け：Ａ＋／格下げ方向でクレジ
ットモニターの対象(ＪＣＲ)
発行体格付け：Ａ１(ムーディーズ)
ノルウェー輸出金融公社 7/13 AA 期間5年、発行額300億円
主幹事はシティ、みずほ、野村、
ＳＭＢＣ日興
レンジ／L+15bp
7月21日に起債予定
格付け／
発行体格付け：Ａａ１(ムーディーズ)
予備格付け：ＡＡ(Ｓ＆Ｐ)
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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日本生命2011基金 7/14 A 裏付資産は日本生命に対する基金債権
特定目的会社 第1回Ａ号・Ｂ号特定社債、
発行予定額各500億円
Ａ号(個人債)：償還期日2016年8月5日
Ｂ号(ホールセール)償還期日2017年8月5日
レンジ／
Ａ号：仮条件：利率0.80─1.35％
Ｂ号：L+42─50bp
7月27日ごろに起債予定、8月5日に発行予定
引受会社：
Ａ号：大和ＣＭ、野村、ＳＭＢＣ日興、
みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
Ｂ号：大和ＣＭ、野村
格付け：ＡＡ─(Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ)
住友生命第4回基金流動化 7/13 A 裏付資産は住友生命に対する基金債権
特定目的会社 第1回特定社債
発行予定額300億円、償還期日2016年8月9日
8月2日ごろに起債予定、8月9日に発行予定
引受会社：野村、ＳＭＢＣ日興、みずほ
格付け：Ａ─(Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ)
明治安田生命2011 7/12 A 裏付資産は明治安田生命に対する基金債権
基金特定目的会社 第1回特定社債
発行予定額500億円、償還期日2016年8月5日
レンジ／L+45─58bp
7月28日ごろに起債予定、8月5日に発行予定
引受会社：野村、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
格付け：Ａ＋(Ｒ＆Ｉ)、Ａ(ＪＣＲ)
住宅金融支援機構 6/27 AA 第51回債：発行額1727億円
<0#0943=JFI> 主幹事はＳＭＢＣ日興、ドイツ、みずほ、
三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／T(315回)+52─55bp(下限46bp)
7月22日に起債予定
ＰＳＪ予測統計値は平均値が8.13％、
中央値が8.06％。
引受主幹事候補14社が7月6日引値ベースで
信託候補債権データに基づいて推計し、
同機構に報告した平均値・中央値
予備格付け：ＡＡＡ(Ｓ＆Ｐ、Ｒ＆Ｉ)
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【社債発行登録 企業（別表）】
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企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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# 阿波銀行 <0#8388=JFI> 7/20 登録額500億円、7月28日効力発生予定
# ＪＴ <0#2914=JFI> 7/20 登録額3000億円、7月28日効力発生予定
みなと銀行 <0#8543=JFI> 7/19 登録額500億円、7月27日効力発生予定
福山通運 <0#9075=JFI> 7/15 登録額500億円、7月24日効力発生予定
日立製作所 <0#6501=JFI> 7/15 登録額3000億円、7月23日効力発生予定
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