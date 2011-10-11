12日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：１０─０９：３０ 安住財務相と経団連の懇談会
０８：５０ ８月機械受注（内閣府）[JPMORD=ECI]
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等
１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定
１０：３０ 財政制度審議会財政投融資分科会
１１：００ ＮＥＣキャリアネットワーク事業説明会
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果
１５：００すぎ ファーストリテイリング １１年８月期決算
１５：００ ９月工作機械受注（日本工作機械工業会）
１５：００ フォーキャスト調査
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
１１日（火）
０４００ＧＭＴ インドネシア中銀金融政策決定会合
０８３０ＧＭＴ ８月英鉱工業生産（国立統計局）[GBIP=ECI]
０８３０ＧＭＴ ８月英製造業生産（国立統計局）[GBMFG=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
米上院、対中制裁法案の採決
スロバキア、ＥＦＳＦ機能拡充の是非を問う議会採決
１２日（水）
０５３０ＧＭＴ ９月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
０６００ＧＭＴ ９月独卸売物価指数（連邦統計庁）[DEWPIY=ECI]
０６４５ＧＭＴ ８月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
０８３０ＧＭＴ ９月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１７１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（オハイオ州アクロン）
１７２０ＧＭＴ ダラス地区連銀のフィシャー総裁が講演（テキサス州アビリーン）
１７３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（フィラデルフィア）
１８００ＧＭＴ ９月２０─２１日の米ＦＯＭＣ議事録発表
１８３０ＧＭＴ トリシェＥＣＢ総裁が講演（ロンドン）
ブラジル［聖母の日］
（東京 １２日 ロイター）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文