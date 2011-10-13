再送：13日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：３０ １０月ロイター短観[JP/TAN]
０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（９月６・７日分）
０８：５０ ８月第３次産業活動指数（経産省）
０８：５０ ９月貸出資金吸収動向（日銀）[JPBNK=ECI]
１０：００ 民主党財務金融部門会議
１０：００ ９月ビール系飲料課税出荷数量
１０：３０ 30年利付国債の入札発行
１０：３０ 20年利付国債(10月債)の発行予定額等
１２：４５ 30年利付国債の入札結果
１３：００ 9月首都圏マンション発売戸数（不動産経済研究所）
１４：３０ ＩＭＦがAsia Pacific Regional Economic Outlook を発表、会見
１５：００ ローソン ３―８月期決算
１５：００ 行天豊雄・国際通貨研究所理事長が講演「中国経済と日本」（日本記者クラブ）
１５：１５ 30年利付国債の第II非価格競争入札結果
１５：３０ 全銀協会長会見
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
１２日（水）
０５３０ＧＭＴ ９月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ）[FRHICY=ECI]
０６４５ＧＭＴ ８月仏経常収支（中銀）[FRCA=ECI]
０８３０ＧＭＴ ９月英失業率（国立統計局）[GBILOU=ECI]
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏鉱工業生産（統計局）[EUIPY=ECI]
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１７１５ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（オハイオ州アクロン）
１７３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（フィラデルフィア）
１８００ＧＭＴ ９月２０─２１日の米ＦＯＭＣ議事録発表
１８３０ＧＭＴ トリシェＥＣＢ総裁が講演（ロンドン）
ブラジル［聖母の日］
１３日（木）
００３０ＧＭＴ ９月豪雇用統計（連邦統計局）[AUEMP=ECI]
０６００ＧＭＴ ９月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁）[DECPIY=ECI]
０８００ＧＭＴ ＥＣＢ月報
０８３０ＧＭＴ ８月英貿易収支（国立統計局）[GBTBAL=ECI]
１２３０ＧＭＴ ８月米貿易収支（商務省）[USTBAL=ECI]
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件
１５４５ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合で
基調講演（フィラデルフィア）
１８３０ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（モンタナ州シドニー）
韓国中銀金融政策決定会合
（東京 １３日 ロイター）
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