追加：起債予測一覧〔表〕＝10月12日現在

以降が6カ月ユーロ円L+3.10─3.40％
10月20日に起債予定
格付け：ＢＢＢ＋(ＪＣＲ)
9/15 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ
--------------------------------------------------------------------------------
注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
# 都市再生機構 10/12 A 期間3年・5年・10年
<0#0917=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和ＣＭ
11月に起債予定
高速道路機構 10/ 6 A 期間4年・10年・20年、発行額は各300億円
<0#0905=JFI> 入札方式
10月21日に起債予定
国際協力機構 10/ 4 A 個人投資家向け
<0#1273=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興、
三菱ＵＦＪＭＳ
12月に起債予定
日本政策金融公庫 9/12 A 期間2年・20年
<0#0910=JFI> 発行額は2年債が500億円、20年債が100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
10月下旬に起債予定
日本私立学校振興・ 8/19 A 期間10年
共済事業団 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#0947=JFI>
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
日本学生支援機構 9/12 A 期間3年、発行額500億円
<0#0948=JFI> 主幹事は野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
10月下旬に起債予定、11月上旬に払込み予定
4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
期間2年：2012年2月
発行額は400億円
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
鉄道建設・運輸施設整備 9/12 A 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債が400億円程度、
10年債が100億円程度
主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
11月に起債予定
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（都市再生債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
地方公共団体金融機構 9/20 A 期間10年、発行額300億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事は野村、みずほ
11月に発行予定
A 期間10年、発行額300億円程度
主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
12月に発行予定
A 期間20年
主幹事はＳＭＢＣ日興、ドイツ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
12月に発行予定
A 期間5年
主幹事は野村、大和ＣＭ、みずほ
11月に発行予定
9/20 <2011年度発行計画(単位：億円)>
10年債：下半期1800程度(年間3750程度)
20年債：下半期600─800程度
(年間1650─1850程度)
5年債：下半期200─400程度
(年間600─800程度)
FLIP：下半期1000程度(年間2000程度)
EMTN、その他：下半期1000億円程度
(年間1000程度)
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（環境再生保全機構債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
環境再生保全機構 6/27 A 期間5年、発行額50億円
<0#1298=JFI> 主幹事は野村、みずほ
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（地方債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
福岡市 <0#0158=JFI> 10/11 A 期間30年、発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、ＧＳ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
横浜市 <0#0154=JFI> 9/26 <2011年度下半期の10年債>
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、
バークレイズ
北海道 <0#0101=JFI> 9/21 AA 期間10年、発行額200億円
10月14日に起債予定
大阪府 <0#0104=JFI> 9/21 A 期間5年、発行額200億円
10月17日に起債予定
京都市 <0#0152=JFI> 9/ 1 A 期間20年
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
下期に起債予定
堺市 <0#0134=JFI> 8/ 9 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
11月に発行予定
札幌市 <0#0155=JFI> 10/11 A 期間20年または30年、発行額100億円程度
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
第3四半期中に起債予定
7/12 <2011年度の主幹事方式>
通年事務主幹事は野村
期間20年・30年・その他の年限を合わせ
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文