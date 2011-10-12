UPDATE1: 京浜急行電鉄<9006.T>、期間10年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.18％

［東京 １２日 ロイター］ みずほ証券によると、京浜急行電鉄(9006.T)
<0#9006=JFI>は、期間１０年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 １．１８％
発行価格 １００円
スプレッド 第３１８回国債流通利回り＋０．１９％
【 発行概要一覧 】
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銘柄 京浜急行電鉄 募集期間 １０月１２日
第３４回国内普通社債 払込日 １０月１９日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 １０年 主幹事 みずほ証券
利率 １．１８％ 財務代理人 中央三井信託銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ３（ムーディーズ）
応募者利回り １．１８％
償還日 ２０２１年１０月１９日
利払日 ４月、１０月の各１９日
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・引受証券と引受責任額（案、単位：億円）
みずほ証６０ 野村証２０
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１３ 大和証券キャピタル・マーケッツ７
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３５銭
（ロイターニュース 星 裕康）
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