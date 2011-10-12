UPDATE1: 前田建設工業<1824.T>、3年・100億円国内ＳＢの発行条件を決定＝利率0.90％

［東京 １２日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、前田建設工
業(1824.T)<0#1824=JFI>は、期間３年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．９０％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．４８％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 前田建設工業 募集期間 １０月１２日
第１９回国内普通社債 払込日 １０月１９日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ３年 主幹事 下記参照
利率 ０．９０％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 ＢＢＢ＋（Ｒ＆Ｉ）
応募者利回り ０．９００％
償還日 ２０１４年１０月１７日
利払日 ４月、１０月の各１９日
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・主幹事：大和証券キャピタル・マーケッツ、みずほ証券
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭
・引受証券と引受責任額（案 単位：億円）
大和証券キャピタル・マーケッツ５０ みずほ証３５ ＳＭＢＣ日興証１５
（ロイターニュース 片山 直幸）
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