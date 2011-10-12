起債予測一覧〔表〕＝10月13日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
サンケイビル <0#8809=JFI> 10/12 A 期間5年
主幹事はＳＭＢＣ日興、野村
ＮＴＴ都市開発<0#8933=JFI> 10/12 A 期間10年・20年
発行額は10年債が100億円、
20年債が50億円
主幹事は10年債が野村、みずほ
20年債が三菱ＵＦＪＭＳ
五洋建設 (1893.T) 10/12 A 期間3年、発行額100億円
主幹事はみずほ
レンジ／L+75─90bp
来週起債予定
ＴＨＫ <0#6481=JFI> 10/11 A 期間7年
主幹事は野村
共同印刷 (7914.T) 10/ 7 A 期間5年、発行額50億円
主幹事はみずほ
10月26日─27日に起債予定
払込日は11月2日
格付けはＢＢＢ(Ｒ＆Ｉ)
住友金属工業 <0#5405=JFI> 10/ 6 AA 期間5年・7年、発行額各100億円
主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
5年債：T(282回)+10─13bp
7年債：T(296回)+10─13bp
10月14日に起債予定
三菱東京ＵＦＪ銀行 10/ 6 AA 期間3年・5年・10年
<0#8315=JFI> 発行額は3年債と10年債が
各100億円、5年債が400億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
3年債：T(264回)+9bp
5年債：T(282回)+9bp
10年債：T(318回)+10bp
10月13日に起債予定
みずほコーポレート銀行 10/12 A 期間10年・15年、劣後債
<0#8310=JFI> 主幹事はみずほ
10月下旬に起債予定
10/ 6 AA 期間5年
主幹事はみずほ
レンジ／T(282回)+14─15bp
10月14日に起債予定
新日本製鉄 <0#5401=JFI> 10/ 5 AA 期間10年、発行額150億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
ＳＭＢＣ日興
レンジ／T(318回)+9─12bp
今週後半に起債予定
三井住友銀行 <0#8412=JFI> 10/ 6 AA 期間5年、発行額500億円
主幹事はＳＭＢＣ日興
レンジ／T(282回)+10bp
10月14日に起債予定
10/ 5 AA 期間10年(期限前償還条項付劣後債、
10ノンコール5)・10年(劣後債)
個人向け
主幹事はＳＭＢＣ日興
仮条件(利率)／
期限前償還条項付劣後債：
当初5年が0.85─1.35％
以降が5年スワップ+0.45─0.65％
劣後債：1.20─1.90％
10月14日に起債予定
ソニーフィナンシャル 10/ 4 A 期間5年
ホールディングス (8729.T) 主幹事は野村
クレハ <0#4023=JFI> 10/ 3 AA 期間7年、発行額50億円
主幹事は大和ＣＭ、みずほ
レンジ／T(296回)+22bp
10月13日に起債予定
アサヒグループホールディングス10/ 3 AA 期間5年・7年
<0#2502=JFI> 発行額は5年債が300億円、
7年債が200億円
主幹事は5年債が野村、大和ＣＭ、
ＳＭＢＣ日興
7年債が大和ＣＭ、野村、みずほ
レンジ／
5年債：T(282回)+15bp
7年債：T(296回)+17bp
10月14日に起債予定
トヨタファイナンス 9/30 A 期間3年・5年、発行額各100億円程度
<0#8498=JFI> 主幹事はみずほ、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ、野村、東海東京
来週半ばに起債予定
四国銀行 <0#8387=JFI> 9/29 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
センコー <0#9069=JFI> 9/28 A 期間5年、発行額50億円
主幹事は大和ＣＭ
レンジ／L+25─34bp
来週前半に起債予定
日産フィナンシャルサービス 9/28 AA 期間3年・5年、発行額各150億円程度
<0#8434=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、シティ、
ＧＳ
レンジ／
3年債：T(264回)+22─27bp
5年債：T(282回)+22─27bp
10月14日に起債予定
東京都民銀行 <0#8339=JFI> 10/11 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債、個人債
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
仮条件(利率)／
当初5年が1.85─2.65％
以降が6カ月ユーロ円L+3.10─3.40％
10月20日に起債予定
格付け：ＢＢＢ＋(ＪＣＲ)
9/15 A 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、大和ＣＭ
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文