追加：起債予測一覧〔表〕＝10月13日現在

通年事務主幹事は野村
期間20年・30年・その他の年限を合わせて
400億円程度
東京都 <0#0100=JFI> 9/16 AA 期間10年、発行額500億円、融合方式
指名幹事：ＧＳ、みずほ
レンジ／T(318回)+2bp
10月14日に起債予定
9/16 <第3四半期10年債の指名幹事>：ＧＳ、みずほ
神奈川県 <0#0103=JFI> 9/30 A 期間20年、発行額200億円
主幹事：大和ＣＭ、ＭスタンレーＭＵＦＧ
5/27 A <2011年度20年債：発行総額600億円程度>
主幹事：
第3四半期：大和ＣＭ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
第4四半期：野村、ＳＭＢＣ日興
愛知県 <0#0108=JFI> 10/11 A 期間30年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
10月に起債予定
10/11 A 期間15年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、東海東京、
大和ＣＭ
11月に起債予定
静岡県 <0#0107=JFI> 5/23 <2011年度の30年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ
神戸市 <0#0153=JFI> 9/21 A 期間5年、発行額100億円程度
主幹事は野村、東海東京、メリル
下半期に発行予定
7/27 A 期間30年、発行額100億円程度
主幹事は野村、ＧＳ、ＳＭＢＣ日興
川崎市 <0#0156=JFI> 4/26 <2011年度の超長期債でグループ式主幹事制
を実施>：発行額100億円を3回発行
事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
共同主幹事はＧＳ、大和ＣＭ、野村、みずほ
福岡県 <0#0111=JFI> 10/ 3 A 期間30年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＣＳ、野村
10/ 3 A 期間15年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
4/ 1 <2011年度の超長期債で総合主幹事グループ
制を採用>：
発行総額400億円
期間未定のフレックス枠が400億円ある
総合事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
総合共同主幹事はＣＳ、大和ＣＭ、野村、
みずほ
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【起債予測（公社債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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福岡北九州高速道路公社 8/22 2011年度下期の主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、
<0#1293=JFI> みずほ
名古屋高速道路公社 6/28 期間5年・10年・20年
<0#1292=JFI> 2011年度下期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
東京都住宅供給公社 4/ 4 2011年度の主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1296=JFI>
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【起債予測（投資法人債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# 日本プライムリアルティ 10/13 AA 期間5年・7年
投資法人 <0#8955=JFI> 発行額は5年債が70億円、7年債が20億円
主幹事は5年債が三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ、
メリル、7年債が三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
5年債：L+40─45bp
7年債：L+60─65bp
来週前半に起債予定
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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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アメリカ・モバイル 10/ 5 A 4本建て
期間3年・5年の固定利付債、
3年・5年の変動利付債
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
3年債(固定)：L+70─90bp
5年債(固定)：L+90─110bp
10月21日に起債予定
格付けはＡ─(Ｓ＆Ｐ)、Ａ(フィッチ)、
Ａ２(ムーディーズ)
ノルデア銀行 9/29 A 期間2年・3年・5年・7年・10年の固定利
(ノルデア・バンク) 付、3年・5年の変動利付
発行額各50億円
主幹事はメリル、みずほ、野村
申込期間は11月9日、払込日は11月18日
格付けはＡＡ─(フィッチ、Ｓ＆Ｐ)、
Ａａ２(ムーディーズ)
ポスコ (005490.KS) 9/15 AA 期間3年・5年
主幹事はＢＮＰパリバ、大和ＣＭ、ＧＳ
ＨＳＢＣ、ＵＢＳ
レンジ／
3年債：L+125bp
5年債：L+150bp
10月14日に起債予定
格付けはＡ(Ｓ＆Ｐ)、
Ａ３(ムーディーズ)
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住宅金融支援機構 9/22 A 第54回債：発行額は10月17日に公表
<0#0943=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、みずほ、
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