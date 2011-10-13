三菱ＵＦＪ信託銀行、10年・400億円の個人向け劣後債を11月に発行へ

［東京 １３日 ロイター］ 三菱ＵＦＪ信託銀行<0#8402=JFI>は、個人投資家向けに
販売する第１０回無担保社債（劣後特約付）を１１月に発行する。期間１０年で、発行額
は４００億円を予定。訂正発行登録書などで明らかになった。
【 募集要項（予定） 】
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銘柄 三菱ＵＦＪ信託銀行 申込期間 １０月２７日─１１月１０日
第１０回無担保社債 払込期日 １１月１１日
（劣後特約付） 各社債の金額 １００万円
発行予定額 ４００億円 主幹事 三菱ＵＦＪモルガン・
期間 １０年 スタンレー証券
利率 未定 社債管理者 野村信託銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 ＡＡ─（ＪＣＲ）
償還期限 ２０２１年１１月１１日
利払日 ５月、１１月の各１１日
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・条件決定予定：１０月２６日
・引受証券と引受額（単位：億円）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証２００ 野村証８０
大和証券キャピタル・マーケッツ８０ ＳＭＢＣ日興証４０
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