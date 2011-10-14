UPDATE1: みずほコーポレート銀、5年・1000億円ＳＢの発行条件を決定＝利率0.515％

［東京 １４日 ロイター］ みずほ証券によると、みずほコーポレート銀行
<0#8310=JFI>は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１０００億円。
利率 ０．５１５％
発行価格 １００円
スプレッド 第２８２回国債流通利回り＋０．１４％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 みずほコーポレート銀行 募集期間 １０月１４日
第２７回国内普通社債 払込日 １０月２０日
発行額 １０００億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 担保 無担保
利率 ０．５１５％ 主幹事 みずほ証券
発行価格 １００円 発行代理人 みずほコーポレート銀行
応募者利回り ０．５１５％ 格付け・予定 Ａ＋（Ｒ＆Ｉ）
償還日 ２０１６年１０月２０日 ＡＡ─（ＪＣＲ）
利払日 ４月、１０月の各２０日 Ａ１（ムーディーズ）
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２５銭
・引受証券と引受責任額（案、単位：億円）
みずほ証９３４ みずほインベスターズ証３０
野村証１０ 大和証券キャピタル・マーケッツ１０
シティグループ証２ メリルリンチ日本証２ ゴールドマン・サックス証２
ＪＰモルガン証２ ドイツ証２ ＢＮＰパリバ証２ クレディ・スイス証２
ＲＢＳ証２
（ロイターニュース 片山 直幸）
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