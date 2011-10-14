UPDATE1: 住友金属工業<5405.T>、期間7年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.70％

［東京 １４日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、住友金属工
業5405.T<0#5405=JFI>は、期間７年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 ０．７０％
発行価格 １００円
スプレッド 第２９６回国債流通利回り＋０．１１％
【 発行概要一覧 】
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銘柄 住友金属工業 募集期間 １０月１４日
第６８回国内普通社債 払込日 １０月２０日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 ７年 担保 無担保
利率 ０．７０％ 主幹事 大和証券ＣＭ
発行価格 １００円 三菱ＵＦＪＭＳ証券
応募者利回り ０．７００％ 財務代理人 三井住友銀行
償還日 ２０１８年１０月１９日 格付け・予定 ＡＡ─（ＪＣＲ）
利払日 ４月、１０月の各２０日
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・引受証券と引受責任額（案、単位：億円）
大和証券キャピタル・マーケッツ６０ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証４０
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２７．５銭
（ロイターニュース 星 裕康）
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