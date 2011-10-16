17日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省）
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１３：３０ ８月鉱工業生産確報（経産省）[JPIP4=ECI]
１３：５０ 関西経済連合会１０月度定例記者会見
１４：００─１４：３０ 月例経済報告等に関する関係閣僚会議
１４：３０ 五十嵐財務副大臣会見
１６：００ 田辺三菱製薬中期経営計画発表
１６：００ 国家公務員宿舎削減のあり方についての検討会
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
１４日（金）
００００ＧＭＴ シンガポール金融管理局、金融政策声明
００００ＧＭＴ 第３・四半期シンガポールＧＤＰ
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏貿易収支（統計局）[EUTBAL=ECI]
０９００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数改定値（統計局）[EUHICY=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米輸出入物価（労働省）[USIMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米小売売上高（商務省）[USRSL=ECI]
１３５５ＧＭＴ １０月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値[USMSN=ECI]
１４００ＧＭＴ ８月米企業在庫（商務省）[USBINV=ECI]
９月中国消費者物価指数（ＣＰＩ）・生産者物価指数（ＰＰＩ）（国家統計局）[CNCPI=ECI]
Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（１５日まで、パリ）
１７（月）
１２３０ＧＭＴ １０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
１３１５ＧＭＴ ９月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
２３３０ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演
（メリーランド州ソールズベリー）
（東京 １７日 ロイター）
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