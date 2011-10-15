Ｇ２０関連ヘッドライン一覧

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《Ｇ２０会議》
◎世界経済に著しい下方リスク、欧州の包括的危機対策に期待＝Ｇ２０声明[ID:nTK8001094]
◎Ｇ２０がシステム上重要な金融機関の自己資本上積み案を承認、カンヌサミットで対象機関発表へ
[ID:nTK8001260]
◎WRAPUP1: Ｇ２０、経済の下方リスクに「断固対処」 不均衡是正へ首脳会議で行動計画
[ID:nTK0638618]
《要人発言》
◎UPDATE3: 〔情報ＢＯＸ〕Ｇ２０での主な要人発言[ID:nTK8026265]
◎UPDATE1: 為替の過度な変動は「悪影響」、日本の主張が受け入れられた＝安住財務相
[ID:nTK0638610]
◎UPDATE1: 米経済成長はまだ弱い、中国は人民元上昇加速を＝米財務長官[ID:nTK0638620]
◎銀行の十分な資本確保にコミットする、中銀は流動性を供給へ＝仏経済相[ID:nTK8026269]
◎債券買い入れプログラム、市場が安定すれば終了へ＝Ｇ２０でトリシェＥＣＢ総裁[ID:nTK8001264]
◎新興国は景気減速を予防し、インフレを抑制すべき＝Ｇ２０後の声明で中国[ID:nTK8001206]
［東京 １６日 ロイター］
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