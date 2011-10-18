追加：起債予測一覧〔表〕＝10月18日現在

追加：・ドン・キホーテを国内ＳＢ表に追加しました。
・国際協力機構（財投機関債表掲載）の備考欄に変更後の主幹事を追加しました。
・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。
【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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# ドン・キホーテ<0#7532=JFI> 10/18 AA 期間5年
主幹事はＣＳ、岡三
レンジ／L+60─80bp
今週後半に起債予定
住友化学 <0#4005=JFI> 10/17 AA 期間10年、発行額200億円程度
主幹事は野村、大和ＣＭ、みずほ
レンジ／T(318回)+19─23bp
10月21日に起債予定
三菱ＵＦＪ信託銀行 10/13 A 期間10年、発行額400億円、劣後債
<0#8402=JFI> 個人債、
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
仮条件(利率)／1.20─1.90％
10月26日に起債予定
森ビル <0#3270=JFI> 10/13 A 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
ＳＭＢＣ日興
サンケイビル <0#8809=JFI> 10/12 A 期間5年
主幹事はＳＭＢＣ日興、野村
ＮＴＴ都市開発<0#8933=JFI> 10/12 AA 期間10年・20年
発行額は10年債が100億円、
20年債が50億円
主幹事は10年債が野村、みずほ
20年債が三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
10年債：T(318回)+9─12bp
20年債：T(新発)+18─23bp
今週後半に起債予定
五洋建設 (1893.T) 10/12 AA 期間3年、発行額100億円
主幹事はみずほ
レンジ／L+82bp
10月19日に起債予定
ＴＨＫ <0#6481=JFI> 10/11 AA 期間7年、発行額100億円
主幹事は野村
レンジ／T(296回)+23─26bp
10月21日に起債予定
共同印刷 (7914.T) 10/ 7 A 期間5年、発行額50億円
主幹事はみずほ
10月26日─27日に起債予定
払込日は11月2日
格付けはＢＢＢ(Ｒ＆Ｉ)
みずほコーポレート銀行 10/12 A 期間10年・15年、
<0#8310=JFI> 発行額は総額300億円以上、劣後債
主幹事はみずほ
レンジ／
10年債：T(318回)+60─65bp
15年債：T(90回)+66─71bp
10月25日に起債予定
ソニーフィナンシャル 10/ 4 AA 期間5年、発行額100億円
ホールディングス (8729.T) 主幹事は野村
レンジ／T(282回)+16─17bp
10月19日に起債予定
トヨタファイナンス 9/30 AA 期間3年・5年
<0#8498=JFI> 発行額は3年債が190億円、
5年債が100億円
主幹事はみずほ、大和ＣＭ、
三菱ＵＦＪＭＳ、野村、東海東京
レンジ／
3年債：T(267回)+9bp
5年債：T(284回)+10bp
10月19日に起債予定
四国銀行 <0#8387=JFI> 9/29 A 期間10年(10ノンコール5)
発行額70億円
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
レンジ／L+140─160bp
来週半ば以降に起債予定
東京都民銀行 <0#8339=JFI> 10/11 AA 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債、個人債
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
仮条件(利率)／
当初5年が1.85─2.65％
以降が6カ月ユーロ円L+3.10─3.40％
10月20日に起債予定
格付け：ＢＢＢ＋(ＪＣＲ)
9/15 AA 期間10年(10ノンコール5)
期限前償還条項付劣後債
発行額35億円程度
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／L+180─190bp
10月20日に起債予定
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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住宅金融支援機構 10/17 A 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事は野村、みずほ、ＧＳ
11月中旬に起債予定
都市再生機構 10/12 A 期間3年・5年・10年
<0#0917=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和ＣＭ
11月に起債予定
高速道路機構 10/ 6 AA 期間4年・10年・20年、発行額は各300億円
<0#0905=JFI> 入札方式
10月21日に起債予定
国際協力機構 10/ 4 A 個人投資家向け
<0#1273=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ
12月に起債予定
日本政策金融公庫 9/12 AA 期間2年・20年
<0#0910=JFI> 発行額は2年債が500億円、20年債が100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
レンジ／
2年債：T(254回)+6─7bp
20年債：T(新発)+7─9bp
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