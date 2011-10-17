18日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：３０ 閣議
１０：３０ ５年利付国債の入札発行（財務省）
１２：３０ ＮＴＴドコモ 冬春モデル発表会
１２：４５ ５年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ 日立コンベンション 中西社長基調講演（仙台国際センター）
１５：１５ ５年利付国債の第II非価格競争入札結果 （財務省）
１５：３０ 東京製鉄中間決算
１６：００ 金融システムレポート（日銀）
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
１７日（月）
１２３０ＧＭＴ １０月ＮＹ州製造業業況指数（連銀）[USEMPM=ECI]
１３１５ＧＭＴ ９月米鉱工業生産（ＦＲＢ）[USIP=ECI]
１３３０ＧＭＴ ショイブレ独財務相が講演
「持続可能な成長の達成：財政健全化と金融市場規制」（ロンドン）
１４３５ＧＭＴ シュタルクＥＣＢ専務理事が欧州議会で証言
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
２３３０ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が経済見通しについて講演
（メリーランド州ソールズベリー）
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
17 Oct BMO Q3 Citigroup Inc (C)
17 Oct 20:30 Q3 IBM Corp (Preliminary) (IBM)
17 Oct 12:00 Q3 Wells Fargo & Co (WFC)
１８日（火）
００００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（ミシガン州デトロイト）
「米金融政策と経済見通し」
００３０ＧＭＴ １０月豪中銀理事会議事録
０２００ＧＭＴ 第３・四半期中国国内総生産（ＧＤＰ）、
９月中国鉱工業生産・小売売上高
１─９月中国固定資産投資 （国家統計局）[CNGDP=ECI]
０８３０ＧＭＴ ９月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
０９００ＧＭＴ １０月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ８月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI]
１４００ＧＭＴ １０月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札
１７１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長がボストン地区連銀主催の
会議で講演（ボストン）
１７３０ＧＭＴ キング英中銀総裁が講演（リバプール）
２２３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演
（テネシー州チャタヌーガ）
ブラジル中銀金融政策会合（１９日まで）
ギリシャ１３週間物Ｔビル入札
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
18 Oct AMC Q4 Apple Inc (AAPL.O)
18 Oct 11:00 Q3 Bank of America Corp (BAC)
18 Oct BMO Q3 Goldman Sachs Group Inc (GS)
18 Oct BMO Q3 Harley Davidson Inc (HOG)
18 Oct Q3 Intel Corp (INTC.O)
18 Oct BMO Q3 Johnson & Johnson (JNJ)
18 Oct BMO Q3 Coca Cola Co (KO)
18 Oct BMO Q3 State Street Corp (STT)
18 Oct Q3 Yahoo! Inc (YHOO.O)
（東京 １８日 ロイター）
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