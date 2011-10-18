追加：起債条件一覧〔表〕＝10月18日現在

----------------

発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 通 発行額 期 利 率 価 格 払込日 主幹事

貨 間 （％） （％）

--------------------------------------------------------------------------------

オーストラリア・ 注 未 定 3 未 定 100.00 11/ 7 注参照

コモンウェルス銀行 (CBA.AX)

フィンランド地方金融公社 注 500万 注 5.50 100.00 11/14 注参照

フィンランド地方金融公社 注 2000万 4 5.85 100.00 11/ 8 注参照

フィンランド地方金融公社 注 1200万 5 0.50 79.14 10/26 注参照

フィンランド地方金融公社 注 5800万 注 5.30 100.00 10/19 注参照

フィンランド地方金融公社 注 1500万 5 0.50 84.75 10/31 注参照

フィンランド地方金融公社 注2.1516億 5 0.50 75.68 10/28 注参照

オーストラリア・ニュージー 注 未 定 4 未 定 100.00 10/26 注参照

ランド銀行（ＡＮＺ） (ANZ.AX)

オーストラリア・ニュージー ＄ 未 定 4 未 定 100.00 10/26 注参照

ランド銀行（ＡＮＺ） (ANZ.AX)

スウェーデン輸出信用銀行 注 1.4億 4 5.65 100.00 10/25 注参照

バークレイズ・バンク (BARC.L) 注 1700万 4 7.00 100.00 10/28 注参照

バークレイズ・バンク (BARC.L) 注 600万 5 0.50 73.14 10/27 注参照

韓国輸出入銀行 注 1.4億 6 0.50 66.02 10/20 注参照

ラボバンク・ネダーランド 注 8.1億 5 0.50 75.63 10/27 注参照

大和証券グループ本社 注 13.46億 注 6.05 100.00 10/18 注参照

<0#8601=JFI>

大和証券グループ本社 注 7200万 注 4.55 100.00 10/18 注参照

<0#8601=JFI>

トヨタ ファイナンス 注 2.52億 2 3.41 100.00 10/27 注参照

オーストラリア

ＨＳＢＣ銀行 注 360万 7 0.50 73.50 11/16 注参照

ＨＳＢＣ銀行 注 800万 5 4.85 100.00 10/27 注参照

ＨＳＢＣ銀行 注 9000万 5 0.50 72.70 10/28 注参照

ＨＳＢＣ銀行 注 7000万 15 0.50 46.00 10/28 注参照

ＨＳＢＣ銀行 注 6300万 5 0.50 75.30 10/27 注参照

トヨタ モーター ファイナンス 注 3.96億 3 4.01 100.00 10/18 注参照

(ネザーランズ) ビーブイ

--------------------------------------------------------------------------------

注）・オーストラリア・コモンウェルス銀行豪ドル建て債：価格は売出価格。

売出期間は１０月２７日─１１月７日。受渡日は１１月８日。

売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。売出取扱人は常陽証券、

八十二証券、百五証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・フィンランド地方金融公社トルコリラ建て債（１段目）：価格は売出価格。

フィンランド地方政府保証機構保証付き。期間３年７カ月。

売出期間は１０月１４日─１１月１４日。受渡日は１１月１５日。

売出人はＳＢＩ証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建て債（２段目）：価格は売出価格。

フィンランド地方政府保証機構保証付き。

売出期間は１０月１４日─１１月８日。受渡日は１１月９日。

売出人はＳＢＩ証券。格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・フィンランド地方金融公社トルコリラ建てディスカウント債（３段目）：

価格は売出価格。フィンランド地方政府保証機構保証付き。

売出期間は１０月１７日─２６日。受渡日は１０月２７日。

売出人はコスモ証券。売出取扱人は坂本北陸証券、静岡東海証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建て債（４段目）：

価格は売出価格。フィンランド地方政府保証機構保証付き。期間は約３年２カ月。

売出期間は１０月１３日─１９日。受渡日は１０月２０日。

主幹事はみずほインターナショナル。売出人はみずほインベスターズ証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・フィンランド地方金融公社豪ドル建てディスカウント債（５段目）：

価格は売出価格。フィンランド地方政府保証機構保証付き。

売出期間は１０月１４日─３１日。受渡日は１１月２日。

主幹事は東海東京セキュリティーズ・ヨーロッパ。売出人は東海東京証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・フィンランド地方金融公社南アフリカランド建てディスカウント債（６段目）：

価格は売出価格。フィンランド地方政府保証機構保証付き。

売出期間は１０月１１日─２７日。受渡日は１０月３１日。

主幹事は東海東京セキュリティーズ・ヨーロッパ。売出人は東海東京証券。

売出取扱人は宇都宮証券、浜銀ＴＴ証券、西日本シティＴＴ証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）。

・オーストラリア・ニュージーランド銀行豪ドル建て債（上段）：価格は売出価格。

売出期間は１０月２０日─２６日。受渡日は１０月２７日。

主幹事は野村インターナショナル。売出人は野村証券。

格付けはＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、Ａａ２（ムーディーズ）。

・オーストラリア・ニュージーランド銀行米ドル建て債（下段）：価格は売出価格。

売出期間は１０月２０日─２６日。受渡日は１０月２７日。

主幹事は野村インターナショナル。売出人は野村証券。

格付けはＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、Ａａ２（ムーディーズ）。

・スウェーデン輸出信用銀行南アフリカランド建て債：価格は売出価格。

売出期間は１０月４日─２４日。受渡日は１０月２６日。売出人は前田証券。

格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。

・バークレイズ・バンク トルコリラ建て債：価格は売出価格。

売出期間は１０月２６日─２８日。受渡日は１０月３１日。売出人は香川証券。

格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。

・バークレイズ・バンク トルコリラ建てディスカウント債：価格は売出価格。

売出期間は１０月３日─２６日。受渡日は１０月２８日。売出人は極東証券。

格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。

・韓国輸出入銀行トルコリラ建てディスカウント債：価格は売出価格。

売出期間は１０月３日─２０日。受渡日は１０月２１日。

主幹事はＪＰモルガン・セキュリティーズ。売出人は水戸証券。

格付けはＡ＋（Ｒ＆Ｉ）。

・ラボバンク・ネダーランド南アフリカランド建て債：価格は売出価格。

売出期間は１０月３日─２７日。受渡日は１０月２８日。売出人は岡三証券。

格付けはＡａａ（ムーディーズ）、ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）、ＡＡ＋（フィッチ）。

・大和証券グループ本社アフリカランド建て債（１段目）：価格は売出価格。

期間は３年６カ月。売出期間は１０月３日─１４日。受渡日は１０月１９日。

主幹事は大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ。

売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。

格付けはＢａａ２（ムーディーズ）、ＢＢＢ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（Ｒ＆Ｉ）。

・大和証券グループ本社豪ドル建て債（２段目）：価格は売出価格。

期間は３年６カ月。売出期間は１０月３日─１４日。受渡日は１０月１９日。

主幹事は大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ。

売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ。売出取扱人は大和証券。

格付けはＢａａ２（ムーディーズ）、ＢＢＢ（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（Ｒ＆Ｉ）。

・トヨタ ファイナンス オーストラリア豪ドル建て債 ：価格は売出価格。

売出期間は１０月１３日─２５日。受渡日は１０月２８日。

主幹事は大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ。

売出人は大和証券キャピタル・マーケッツ、東海東京証券。

売出取扱人は大和証券、西日本シティＴＴ証券。

格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。

・ＨＳＢＣ銀行豪ドル建てディスカウント債（１段目）：価格は売出価格。

売出期間は１０月１７日─１１月１６日。受渡日は１１月１７日。

売出人は楽天証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。

・ＨＳＢＣ銀行ニュージーランドドル建て債（２段目）：

価格は売出価格。売出期間は１０月１１日─２７日。受渡日は１０月２８日。

売出人はむさし証券。

格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ（Ｓ