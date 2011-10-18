UPDATE1: センコー<9069.OS>、期間5年国内ＳＢ発行条件を決定＝利率0.80％

［東京 １８日 ロイター］ 大和証券キャピタル・マーケッツによると、センコー
9069.OS<0#9069=JFI>は、期間５年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額５０億円。
利率 ０．８０％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．２７％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 センコー 募集期間 １０月１８日
第５回国内普通社債 払込日 １０月２５日
発行額 ５０億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 担保 無担保
利率 ０．８０％ 主幹事 大和証券ＣＭ
発行価格 １００円 財務代理人 三菱ＵＦＪ信託銀行
応募者利回り ０．８００％ 格付け・予定 Ａ─（ＪＣＲ）
償還日 ２０１６年１０月２５日
利払日 ４月、１０月の各２５日
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・引受手数料：合計４０銭
・引受証券と引受責任額（案、単位：億円）
大和証券キャピタル・マーケッツ３６ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証１０
野村証２ みずほ証２
（ロイターニュース 片山 直幸）
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