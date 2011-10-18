UPDATE1: 日本プライムリアルティ<8955.T>、5年・70億円投資法人債の発行条件を決定＝利率0.95％

［東京 １８日 ロイター］ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券によると、日本プ
ライムリアルティ投資法人(8955.T)<0#8955=JFI>は、期間５年の投資法人債の発行条件を
決定した。発行額７０億円。
利率 ０．９５％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．４２％
【 発行概要一覧 】
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銘柄 日本プライムリアルティ 募集期間 １０月１８日
投資法人第１３回投資法人債 払込期日 １０月２５日
発行額 ７０億円 各投資法人債 １億円
期間 ５年 の金額
利率 ０．９５％ 担保 無担保
発行価格 １００円 主幹事 下記参照
応募者利回り ０．９５０％ 財務代理人 みずほコーポレート銀行
償還日 ２０１６年１０月２５日 格付け・予定 ＡＡ─（Ｒ＆Ｉ）
利払日 ４月、１０月の各２５日 Ａ２（ムーディーズ）
Ａ（Ｓ＆Ｐ）
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・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 みずほ証券 メリルリンチ日本証券
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
・引受証券と引受額（案、単位：億円）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証３０ みずほ証３０ メリルリンチ日本証１０
（ロイターニュース 星 裕康）
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