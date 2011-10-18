19日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ ２年利付国債（11月債）の発行予定額等（財務省）
１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省）
１２：３０ 景気動向指数研究会（第14循環の景気基準日付確定）
１２：３０─１４：３０ 景気動向指数研究会
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省）
１４：００ 鉄連９月粗鋼生産速報
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
１８日（火）
００００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（ミシガン州デトロイト）
「米金融政策と経済見通し」
００３０ＧＭＴ １０月豪中銀理事会議事録
０２００ＧＭＴ 第３・四半期中国国内総生産（ＧＤＰ）
９月中国鉱工業生産・小売売上高
１─９月中国固定資産投資 （国家統計局）[CNGDP=ECI]
０８３０ＧＭＴ ９月英消費者物価指数（国立統計局）[GBHICY=ECI]
０９００ＧＭＴ １０月独景気期待指数（ＺＥＷ）[DEZEWS=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米卸売物価指数（労働省）[USPPI=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ８月対米証券投資（財務省） [USNCIO=ECI]
１４００ＧＭＴ １０月米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ）[USNAHB=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１５３０ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札
１７１５ＧＭＴ バーナンキ米ＦＲＢ議長がボストン地区連銀主催の
会議で講演（ボストン）
１７３０ＧＭＴ キング英中銀総裁が講演（リバプール）
２２３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講演
（テネシー州チャタヌーガ）
ブラジル中銀金融政策会合（１９日まで）
１９日（水）
０８００ＧＭＴ ８月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
０８３０ＧＭＴ １０月の英金融政策委員会の議事録
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２００ＧＭＴ ノルウェー中銀、政策金利発表
１２３０ＧＭＴ ９月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米実質所得（労働省）[USEARN=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
１３００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が
地区連銀主催のイベントであいさつ（アトランタ）
１８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告
２０３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演
ブラジル中銀金融政策会合（最終日）
タイ中銀金利発表
海外主要企業決算
18 Oct Q4 Apple Inc (AAPL.O)
18 Oct Q3 Bank of America Corp (BAC.N)
18 Oct Q3 Goldman Sachs Group Inc (GS.N)
18 Oct Q3 Intel Corp (INTC.O)
18 Oct Q3 Yahoo! Inc (YHOO.O)
19 Oct Q3 eBay Inc (EBAY.O)
19 Oct BMO Q3 Morgan Stanley (MS.N)
19 Oct Q2 2012 Xilinx Inc (XLNX.O)
（東京 １９日 ロイター）
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