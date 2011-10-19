20日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
新規上場
シンバイオ製薬4582.OS ジャスダック市場 公開価格５６０円
臨時国会召集
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）
０９：３０ 日銀支店長会議、白川総裁が開会あいさつ要旨公表
１０：３０ ２０年利付国債の入札発行（財務省）
１２：４５ ２０年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ 自工会会長定例会見
１３：３０ 日本製紙連合会定例会見
１４：００ ８月景気動向指数改定値（内閣府）[JPCIIN=ECI]
１４：００ 信託協会会長会見
１４：３０ 日銀地域経済報告（さくらリポート）公表
１５：１５ 日銀大阪支店長会見
１５：１５ ２０年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
１６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会）
１７：２０ 日銀名古屋・札幌・福岡３支店長共同記者会見
２１：００─２２：３０ ＮＨＫ「ニュース・ウオッチ９」
野田首相が生出演「総理に聞く」
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
１９日（水）
０８００ＧＭＴ ８月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） [EUCURA=ECI]
０８３０ＧＭＴ １０月の英金融政策委員会の議事録
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２００ＧＭＴ ノルウェー中銀、政策金利発表
１２３０ＧＭＴ ９月米消費者物価指数（労働省） [USCPI=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米住宅着工件数（商務省）[USHSTM=ECI]
１３００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が
地区連銀主催のイベントであいさつ（アトランタ）
１８００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告
２０３０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演
米セントルイス地区連銀の会合「為替相場と金融政策システムの理解」
ブラジル中銀金融政策会合（最終日）
タイ中銀金利発表
１─９月対中海外直接投資（ＦＤＩ）
２０日（木）
０６００ＧＭＴ ９月独生産者物価指数（連邦統計庁）[DEPPIY=ECI]
０８３０ＧＭＴ ９月英小売売上高（国立統計局）[GBRSLY=ECI]
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月米中古住宅販売（全米リアルター協会）[USEHSP=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月米景気先行指数（コンファレンス・ボード）[USLEAD=ECI]
１４００ＧＭＴ １０月米フィラデルフィア地区連銀業況指数[USPFDB=ECI]
１４１５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が
地区連銀主催の会合であいさつ（セントルイス）
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１５００ＧＭＴ 米財務省２・５・７年債入札条件
１６００ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が討論会の司会（アトランタ）
１６５０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（米オハイオ州トレド）
１７００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動３０年債入札
１７００ＧＭＴ 英中銀の元金融政策委員センタンス氏が英インフレについて講演
２２００ＧＭＴ ９月北米半導体ＢＢレシオ（ＳＥＭＩ）[USSEMI=ECI]
２２００ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が講演
「失業、労働市場および経済」（ニューヨーク）
２３４５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が
経済教育について講演（ミネアポリス）
フィリピン中銀理事会
ＥＣＢ理事会（金利発表はない予定）
海外主要企業決算
19 Oct Q3 American Express Co (AXP)
19 Oct Q3 eBay Inc (EBAY.O)
19 Oct Q3 Morgan Stanley (MS)
19 Oct Q2 2012 Xilinx Inc (XLNX.O)
19 Oct Q3 BlackRock Inc (BLK.N)
20 Oct Q3 NOKIA OYJ NOK1V.HE
20 Oct Q1 2012 Microsoft Corp (MSFT.O)
（東京 ２０日 ロイター）
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