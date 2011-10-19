起債予測一覧〔表〕＝10月20日現在

----------
鉄道建設・運輸施設整備 9/12 A 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債が400億円程度、
10年債が100億円程度
主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
11月に起債予定
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（都市再生債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（地方公共団体金融機構債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
地方公共団体金融機構 9/20 A 期間10年、発行額300億円程度
<0#0906=JFI> 主幹事は野村、みずほ
11月に発行予定
A 期間10年、発行額300億円程度
主幹事は大和ＣＭ、ＳＭＢＣ日興
12月に発行予定
A 期間20年
主幹事はＳＭＢＣ日興、ドイツ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
12月に発行予定
A 期間5年
主幹事は野村、大和ＣＭ、みずほ
11月に発行予定
9/20 <2011年度発行計画(単位：億円)>
10年債：下半期1800程度(年間3750程度)
20年債：下半期600─800程度
(年間1650─1850程度)
5年債：下半期200─400程度
(年間600─800程度)
FLIP：下半期1000程度(年間2000程度)
EMTN、その他：下半期1000億円程度
(年間1000程度)
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（環境再生保全機構債券）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
環境再生保全機構 6/27 A 期間5年、発行額50億円
<0#1298=JFI> 主幹事は野村、みずほ
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（地方債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------------
福岡市 <0#0158=JFI> 10/11 A 期間30年、発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、ＧＳ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
横浜市 <0#0154=JFI> 9/26 A 期間10年、スポット債
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ、
バークレイズ
11月以降に発行予定
京都市 <0#0152=JFI> 9/ 1 A 期間20年
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ、ＧＳ
下期に起債予定
堺市 <0#0134=JFI> 8/ 9 A 期間20年、発行額100億円程度
主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
11月に発行予定
札幌市 <0#0155=JFI> 10/11 A 期間20年または30年、発行額100億円程度
主幹事は野村、三菱ＵＦＪＭＳ
第3四半期中に起債予定
7/12 <2011年度の主幹事方式>
通年事務主幹事は野村
期間20年・30年・その他の年限を合わせて
400億円程度
東京都 <0#0100=JFI> 9/16 <第3四半期10年債の指名幹事>：ＧＳ、みずほ
神奈川県 <0#0103=JFI> 9/30 A 期間20年、発行額200億円
主幹事：大和ＣＭ、ＭスタンレーＭＵＦＧ
5/27 A <2011年度20年債：発行総額600億円程度>
主幹事：
第3四半期：大和ＣＭ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ
第4四半期：野村、ＳＭＢＣ日興
愛知県 <0#0108=JFI> 10/11 AA 期間30年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、メリル
レンジ／T(35回)+15─16bp
10月21日に起債予定
10/11 A 期間15年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、東海東京、
大和ＣＭ
11月に起債予定
静岡県 <0#0107=JFI> 5/23 <2011年度の30年債>
発行額は年間200億円
主幹事はＧＳ、三菱ＵＦＪＭＳ、ドイツ
神戸市 <0#0153=JFI> 9/21 A 期間5年、発行額100億円程度
主幹事は野村、東海東京、メリル
下半期に発行予定
7/27 A 期間30年、発行額100億円程度
主幹事は野村、ＧＳ、ＳＭＢＣ日興
川崎市 <0#0156=JFI> 4/26 <2011年度の超長期債でグループ式主幹事制
を実施>：発行額100億円を3回発行
事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
共同主幹事はＧＳ、大和ＣＭ、野村、みずほ
福岡県 <0#0111=JFI> 10/ 3 A 期間30年
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、ＣＳ、野村
10/ 3 A 期間15年、発行額100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
11月に起債予定
4/ 1 <2011年度の超長期債で総合主幹事グループ
制を採用>：
発行総額400億円
期間未定のフレックス枠が400億円ある
総合事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
総合共同主幹事はＣＳ、大和ＣＭ、野村、
みずほ
--------------------------------------------------------------------------------
【起債予測（公社債）】
--------------------------------------------------------------------------------
発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
--------------------------------------------------------------------------
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文