起債予測一覧〔表〕＝10月21日現在

【起債予測（国内ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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ドン・キホーテ<0#7532=JFI> 10/18 AA 期間5年
主幹事はＣＳ、岡三
レンジ／L+68bp
10月21日に起債予定
住友化学 <0#4005=JFI> 10/17 AA 期間10年、発行額200億円
主幹事は野村、大和ＣＭ、みずほ
レンジ／T(318回)+21bp
10月21日に起債予定
三菱ＵＦＪ信託銀行 10/13 AA 期間10年、発行額400億円、劣後債
<0#8402=JFI> 個人債、
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
仮条件(利率)／1.20─1.90％
10月26日に起債予定
森ビル <0#3270=JFI> 10/13 A 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、
ＳＭＢＣ日興
サンケイビル <0#8809=JFI> 10/12 AA 期間5年、発行額100億円
主幹事はＳＭＢＣ日興、野村
レンジ／L+23─28bp
10月25日に起債予定
ＮＴＴ都市開発<0#8933=JFI> 10/12 AA 期間10年・20年
発行額は10年債が100億円、
20年債が50億円
主幹事は10年債が野村、みずほ
20年債が三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
10年債：T(318回)+10─12bp
20年債：T(130回)+20─22bp
10月21日に起債予定
ＴＨＫ <0#6481=JFI> 10/11 AA 期間7年、発行額100億円
主幹事は野村
レンジ／T(296回)+26bp
10月21日に起債予定
共同印刷 (7914.T) 10/ 7 AA 期間5年、発行額50億円
主幹事はみずほ
10月26日─27日に起債予定
レンジ／L+75─92bp
払込日は11月2日
格付けはＢＢＢ(Ｒ＆Ｉ)
みずほコーポレート銀行 10/12 AA 期間10年・15年、劣後債
<0#8310=JFI> 発行額は10年債が150億円以上、
15年債が250億円以上
主幹事はみずほ
レンジ／
10年債：T(318回)+60─62bp
15年債：T(90回)+67─69bp
10月25日に起債予定
四国銀行 <0#8387=JFI> 9/29 AA 期間10年(10ノンコール5)
発行額70億円
期限前償還条項付劣後債
主幹事はみずほ、ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
レンジ／L+145─155bp
10月26日に起債予定
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注）マーケティング・レンジ：Ｔ（国債）、Ｌ（ＬＩＢＯＲ）。
【起債予測（財投機関債）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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国立大学財務・ 10/20 A 期間5年、発行額50億円
経営センター 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1286=JFI>
住宅金融支援機構 10/17 A 期間10年・15年・20年
<0#0943=JFI> 主幹事は野村、みずほ、ＧＳ
11月中旬に起債予定
都市再生機構 10/12 A 期間3年・5年・10年
<0#0917=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、大和ＣＭ
11月に起債予定
高速道路機構 10/ 6 AA 期間4年・10年・20年、発行額は各300億円
<0#0905=JFI> 入札方式
10月21日に起債予定
国際協力機構 10/ 4 A 個人投資家向け
<0#1273=JFI> 主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ
12月に起債予定
日本政策金融公庫 9/12 AA 期間2年・20年
<0#0910=JFI> 発行額は2年債が500億円、20年債が100億円
主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
レンジ／
2年債：T(254回)+6─7bp
20年債：T(130回)+7─8bp
10月21日に起債予定
日本私立学校振興・ 8/19 A 期間10年
共済事業団 主幹事はみずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#0947=JFI>
水資源機構 7/ 6 A 期間3年
<0#0909=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
第3四半期に起債予定
日本学生支援機構 9/12 AA 期間3年、発行額500億円
<0#0948=JFI> 主幹事は野村、みずほ、三菱ＵＦＪＭＳ
来週後半に起債予定
11月上旬に払込予定
4/ 4 2011年度発行予定、発行総額は1700億円
期間2年：2012年2月
発行額は400億円
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【起債予測（鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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鉄道建設・運輸施設整備 9/12 A 期間4年・10年
支援機構 <0#1295=JFI> 発行額は4年債が400億円程度、
10年債が100億円程度
主幹事は大和ＣＭ、三菱ＵＦＪＭＳ、みずほ
11月に起債予定
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【起債予測（都市再生債券）】
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発行体／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（地方公共団
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