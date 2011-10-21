3次補正で11年度国債発行計画を見直し、市中増発は0.8兆円＝財務省

［東京 ２１日 ロイター］ 財務省は２１日、昨年末に策定した２０１１年度の国債

発行計画を再度変更すると発表した。東日本大震災からの復興策を盛り込んだ第３次補正

予算編成に伴い、復興債や財投債を追加発行することに対応する。

新たな計画での国債発行総額は当初計画より１２兆０７８０億円多い１８１兆６７２２

億円となり、過去最大を更新する。一方、消化方式をめぐっては、借換債の前倒し発行

ペースを遅らせたり、国債入札時の追加購入額の上積みで、カレンダーベースの市中発行

額は８０００億円増の１４５兆７０００億円に抑制した。

＜１１年度国債・政府保証債の発行予定額＞

◎国債

年限別市中発行 （11年度当初計画比） 金額ｘ回数

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40年債 1兆6000億円 （変更せず） 0.4兆円ｘ4

30年債 5兆6000億円 （変更せず） 0.7兆円ｘ8

20年債 13兆2000億円 （変更せず） 1.1兆円ｘ12

10年債 26兆4000億円 （変更せず) 2.2兆円ｘ12

5年債 29兆2000億円 （＋4000億円） 2.4兆円ｘ8

2.5兆円ｘ4

2年債 31兆6000億円 （＋4000億円） 2.6兆円ｘ8

2.7兆円ｘ4

TB1年 30兆0000億円 （変更せず） 2.5兆円ｘ12

TB6カ月 9000億円 （変更せず） 0.9兆円

15年変 -- （変更せず） --

10年物 -- （変更せず） --

流動性 7兆2000億円 （変更せず） 0.6兆円ｘ12

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カレンダーベース市中発行額 145兆7000億円 （＋8000億円）

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第２非価格競争入札 5兆8888億円 （＋1兆8838億円）

前倒し債発行減額による調整分 14兆7834億円 （＋8兆3942億円）

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市中発行分 小計＝Ａ 166兆3722億円 （＋11兆0780億円）

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個人向け国債 3兆円 （＋1兆円）

その他窓販 5000億円 （変更せず）

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個人向け販売分 小計＝Ｂ 3兆5000億円 （＋1兆円）

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公的部門（日銀乗換）小計＝Ｃ 11兆8000億円 （変更せず）

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国債発行総額（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 181兆6722億円 （＋12兆0780億円）

◎政府保証債

11年度予定 （11年度当初比） 主な発行体

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30年債 900億円 (変更せず） 日本高速道路保有・債務返済機構

20年債 2900億円 （変更せず） 日本高速道路保有・債務返済機構、

日本政策投資銀行

15年債 ―― （変更せず）

10年債 1兆9596億円 （変更せず） 日本高速道路保有・債務返済機構、

地方公共団体金融機構等

6年債 4250億円 （変更せず） 地方公共団体金融機構、

日本政策金融公庫等

5年債 1500億円 （変更せず） 日本高速道路保有・債務返済機構

4年債 6800億円 （+3800億円） 日本政策金融公庫、預金保険機構等

2年債 3000億円 （+1000億円） 銀行等保有株式取得機構、

日本政策金融公庫

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短期債 2000億円 （+2000億円） 日本政策金融公庫

外債 7900億円 （変更せず） 日本政策金融公庫、日本政策投資銀行

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合計 4兆8846億円 （+6800億円）