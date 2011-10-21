UPDATE1: 住友化学<4005.T>、期間10年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.22％

［東京 ２１日 ロイター］ 野村証券によると、住友化学(4005.T)<0#4005=JFI>は、
期間１０年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額２００億円。
利率 １．２２％
発行価格 １００円
スプレッド 第３１８回国債流通利回り＋０．２１％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 住友化学 募集期間 １０月２１日
第４５回国内普通社債 払込期日 １０月２８日
発行額 ２００億円 各社債の金額 １億円
期間 １０年 主幹事 下記参照
利率 １．２２％ 財務代理人 住友信託銀行
発行価格 １００円 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ）
応募者利回り １．２２０％ Ａ＋（ＪＣＲ）
償還期限 ２０２１年１０月２８日
利払日 ４月、１０月の各２８日
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・主幹事：野村証券 大和証券キャピタル・マーケッツ みずほ証券
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３５銭
・引受証券と引受額（単位：億円）
野村証８０ 大和証券ＣＭ６０ みずほ証６０
（ロイターニュース 星 裕康）
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