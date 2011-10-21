UPDATE1: 住宅金融支援機構、第54回住宅金融支援機構債券の発行条件を決定＝利率1.47％

［東京 ２１日 ロイター］ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券によると、住宅金
融支援機構<0#0943=JFI>は、貸付債権担保第５４回住宅金融支援機構債券（資産担保証
券）の発行条件を決定した。発行額１８７９億円。
利率 １．４７％
発行価格 １００円
スプレッド 第３１８回国債流通利回り＋０．４６％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 住宅金融支援機構 払込期日 １１月 ２日
貸付債権担保第５４回 各債券の金額 １億円
住宅金融支援機構債券 主幹事 下記参照
発行額 １８７９億円 事務受託会社 三井住友銀行
利率 １．４７％ 格付け・予定 ＡＡＡ（Ｓ＆Ｐ）
発行価格 １００円 ＡＡＡ（Ｒ＆Ｉ）
最終償還期限 ２０４６年１１月１０日
利払日 毎月１０日
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・主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ゴールドマン・サックス証券、
みずほ証券、メリルリンチ日本証券
・引受証券と引受額（案 単位：億円）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証５７４ ゴールドマン・サックス証３９５
みずほ証３９５ メリルリンチ日本証３９５
アール・ビー・エス証券４０ 新生証４０ ドイツ証４０
・引受手数料
幹事手数料：
発行額のうち、５００億円まで５銭
５００億円超１０００億円まで２．５銭
１０００億円超２０００億円まで１．２５銭
引受責任料：５銭
販売手数料：２０銭
（ロイターニュース 星 裕康）
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