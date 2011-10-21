UPDATE1: ＮＴＴ都市開発<8933.T>、期間10年国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.12％

［東京 ２１日 ロイター］ 野村証券によると、ＮＴＴ都市開発(8933.T)
<0#8933=JFI>は、期間１０年の国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。
発行額１００億円。
利率 １．１２％
発行価格 ９９円９６銭
スプレッド 第３１８回国債流通利回り＋０．１２％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 ＮＴＴ都市開発 募集期間 １０月２１日
第１１回国内普通社債 払込日 １０月２８日
発行額 １００億円 各社債の金額 １億円
期間 １０年 主幹事 野村証券
利率 １．１２％ みずほ証券
発行価格 ９９円９６銭 社債管理者 みずほコーポレート銀行
応募者利回り １．１２４％ 格付け・予定 Ａ１（ムーディーズ）
償還日 ２０２１年９月１７日 ＡＡ─（Ｒ＆Ｉ）
利払日 ３月、９月の各２０日
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料２０銭
・引受証券と引受額（単位：億円）：
野村証５０ みずほ証５０
（ロイターニュース 片山 直幸）
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