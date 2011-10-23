24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
新規上場 スリー・ディー・マトリックス7777.OS
ジャスダック市場、公開価格２１００円
０８：５０ ９月貿易統計（財務省）[JPTBAL=ECI]
（予測中央値：前年比 輸出+1.0％、輸入+12.6％、貿易黒字1988億円）
０８：５０ １０月主要銀行貸出動向アンケート調査（日銀）
１０：３０ 流動性供給入札（財務省）
１１：００─１２：００ 日産自中期環境行動計画発表（ゴーンＣＥＯ出席）
１２：４５ 流動性供給入札結果（財務省）
１４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会）
１５：３０ 経団連会長会見
１７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省）
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
２１日（金）
０７４０ＧＭＴ トリシェＥＣＢ総裁がポーランド中銀主催の会合で講演（ワルシャワ）
０８００ＧＭＴ １０月独ＩＦＯ業況指数 [DEBUSS=ECI]
１７００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネアポリス）
１７２０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が経済について講演（ダラス）
１９００ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が講演「米経済・経済政策の見通し」（デンバー）
ユーロ圏財務相会合
２２日（土）
１４００ＧＭＴ デューク米ＦＲＢ理事が講演（米バージニア州バージニアビーチ）
ＥＵ財務相理事会
２３日（日）
ＥＵ首脳会議／ユーロ圏首脳会議
アルゼンチン大統領選
２４日（月）
００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＰＰＩ（連邦統計局）[AUPPIQ=ECI]
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
１２４５ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が経済見通しについて講演
（ニューヨーク州ブロンクス）
１３００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演
「経済成長への試練」（トロント）
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１７００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が経済見通しについて講演
（ニューヨーク州ブロンクス）＊１２４５ＧＭＴと同じ内容
タイ［チュラロンコーン大王祭（振替）］
＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝
21 Oct Q3 General Electric Co (GE.N)
24 Oct Q3 Caterpillar Inc. (CAT.N)
24 Oct Q3 Texas Instruments Inc TXN.N
（東京 ２４日 ロイター）
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