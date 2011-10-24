25日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：２５ 閣議、閣議後会見
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１０：３０ １０年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省）
１０：３０ 民主党税調・財務金融部門・総務部門・東日本大震災復旧・復興ＰＴ合同会議
１３：００ 日本鉄鋼連盟会長会見
１４：００ デロイトトーマツ 自動車業界記者向けラウンドテーブル
１４：００ マツダ 東京モーターショー事前説明会
１６：３０ 大阪証券取引所定例会見（米田社長出席予定）
（主な国内企業決算）
７─９月期：ファナック、キヤノン、日立建機、花王、オリックス、日本電産、松井証券
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
２４日（月）
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値[EUPMCF=ECI]
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値[EUPMMF=ECI]
０７５８ＧＭＴ １０月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値[EUPMSF=ECI]
０９００ＧＭＴ ８月ユーロ圏鉱工業受注（統計局）[EUIOY=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月シカゴ連銀全米活動指数[USCFNA=ECI]
１２４５ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が経済見通しについて講演
（ニューヨーク州ブロンクス）
１３００ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演
「経済成長への試練」
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
１６１５ＧＭＴ トリシェＥＣＢ総裁が欧州の将来について講演（ベルリン）
１７００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が経済見通しについて講演
（ニューヨーク州ブロンクス）＊１２４５ＧＭＴと同じ内容
２２４５ＧＭＴ 第３・四半期ニュージーランドＣＰＩ
タイ［チュラロンコーン大王祭（振替）］
欧州議会本会議（仏ストラスブール、２７日まで）
サルコジ仏大統領、メルケル独首相、トリシェＥＣＢ総裁が会談（ベルリン）
ＡＳＥＡＮ首脳会議、東アジアサミットなど一連の関連会議（パリで２９日まで）
オバマ米大統領、住宅ローンの借り換え促進に向けた新規則を発表
イタリアのベルルスコーニ首相、景気刺激策に関する閣議を招集
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
24 Oct Q3 Caterpillar Inc. (CAT)
24 Oct Q3 Texas Instruments Inc TXN
２５日（火）
０６００ＧＭＴ １１月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI]
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ８月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI]
１４００ＧＭＴ １０月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
１４００ＧＭＴ ８月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札
カナダ中銀金利発表
インド中銀第２・四半期金融政策会議
米下院歳入委員会、米中経済関係、中国の通商慣行について公聴会
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
25 Oct CH 04:45 UBS AG Q3 UBSN.VX
25 Oct GB 06:00 BP PLC Q3 (BP.L)
25 Oct DE BMO DEUTSCHE BANK AG Q3 (DBKGn.DE)
25 Oct GB ARM HOLDINGS PLC Q3 ARM.L
25 Oct Q3 Amazon.com Inc (AMZN.O)
25 Oct Q1 2012 Coach Inc (COH)
25 Oct Q3 DuPont (DD)
25 Oct Q3 3M Co (MMM)
25 Oct Q3 Office Depot Inc ODP
25 Oct Q3 United Parcel Service, Inc. (UPS)
25 Oct Q3 United States Steel Corp (X)
25 Oct Q3 Xerox Corp (XRX)
（東京 ２５日 ロイター）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
成長の時代終えんの理由
政労使協調の政策は既存企業とその労働者に恩恵を与えるが、イノベーションを阻み、成長を損ねるとＢＮＰパリバの河野龍太郎氏は指摘。 記事の全文
米経済､短期では成功も
今年も政治が経済を翻弄する１年となりそうだが、米国経済は短期では「意外な成功」もあり得ると三菱総研の武田洋子氏は指摘。 記事の全文