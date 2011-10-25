追加：起債予測一覧〔表〕＝10月25日現在

年・7年・10年の固定利
(ノルデア・バンク) 付、3年・5年の変動利付
発行額各50億円
主幹事はメリル、みずほ、野村
申込期間は11月9日、払込日は11月18日
格付けはＡＡ─(フィッチ、Ｓ＆Ｐ)、
Ａａ２(ムーディーズ)
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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国家公務員共済組合連合会10/20 A 期間約2年7カ月、発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、シティＧ
11月中旬に起債予定、11月下旬に払込み予定
国家公務員共済組合連合会が保有する国家
公務員共済組合向け貸付債権の証券化案件
住宅金融支援機構 10/24 A 第55回債：発行額は11月14日に公表
<0#0943=JFI> 主幹事は野村、ＧＳ、大和ＣＭ、ＵＢＳ
11月中旬に起債予定、11月下旬に発行予定
10/24 A 第56回債：
12月中旬に起債予定、12月下旬に発行予定
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【社債発行登録 企業（別表）】
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企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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積水ハウス <0#1928=JFI> 10/21 登録額1500億円、10月31日効力発生予定
フジテック (6406.T) 10/21 登録額100億円、10月31日効力発生予定
ミネベア (6479.T) 10/21 登録額500億円、10月29日効力発生予定
三菱ガス化学 (4182.T) 10/20 登録額400億円、10月28日効力発生予定
大同特殊鋼 <0#5471=JFI> 10/20 登録額200億円、10月28日効力発生予定
豊田自動織機 <0#6201=JFI> 10/19 登録額1000億円、10月27日効力発生予定
ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 10/17 登録額7000億円、10月25日効力発生
三井化学 <0#4183=JFI> 10/14 登録額1500億円、10月24日効力発生
野村不動産ホールディングス 10/14 登録額1000億円、10月23日効力発生
<0#3231=JFI>
三愛石油 <0#8097=JFI> 10/14 登録額300億円、10月22日効力発生
ＮＴＴ <0#9432=JFI> 10/ 7 登録額1兆円、10月17日効力発生
コスモ石油 <0#5007=JFI> 10/ 5 登録額1000億円、10月13日効力発生
三菱ＵＦＪ信託銀行 <0#8402=JFI> 10/ 5 登録額5000億円、10月13日効力発生
丸井グループ <0#8252=JFI> 10/ 3 登録額1000億円、10月11日効力発生
東レ <0#3402=JFI> 9/30 登録額1000億円、10月8日効力発生
中部国際空港 <0#0941=JFI> 9/29 登録額500億円、10月7日効力発生
富士通 <0#6702=JFI> 9/27 登録額3000億円、10月5日効力発生
北海道ガス <0#9534=JFI> 9/27 登録額300億円、10月5日効力発生
センコー <0#9069=JFI> 9/27 登録額150億円、10月5日効力発生
日清オイリオグループ<0#2602=JFI> 9/22 登録額200億円、10月1日効力発生
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【発行登録／外債（別表）】
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国・企業など／ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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［東京 ２５日 ロイター］
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