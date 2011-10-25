UPDATE1: みずほコーポレート銀、期間15年の劣後債発行条件を決定＝利率2.20％

［東京 ２５日 ロイター］ みずほ証券によると、みずほコーポレート銀行
<0#8310=JFI>は、期間１５年の無担保社債（劣後特約付）の発行条件を決定した。
発行額２５０億円。
利率 ２．２０％
発行価格 １００円
スプレッド 第９０回国債流通利回り＋０．６８％
【 発行条件一覧 】
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銘柄 みずほコーポレート銀行 募集期間 １０月２５日
第９回無担保社債 払込日 １０月３１日
（劣後特約付） 各社債の金額 １億円
発行額 ２５０億円 主幹事 みずほ証券
期間 １５年 発行代理人 みずほコーポレート銀行
利率 ２．２０％ 格付け・予定 Ａ（Ｒ＆Ｉ）
発行価格 １００円 Ａ＋（ＪＣＲ）
応募者利回り ２．２００％
償還日 ２０２６年１０月３０日
利払日 ４月、１０月の各末日
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・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料４０銭
・引受証券と引受責任額（案、単位：億円）
みずほ証１８２ みずほインベスターズ証２２ 野村証１９
大和証券キャピタル・マーケッツ１９ ドイツ証２
ゴールドマン・サックス証２ ＪＰモルガン証２ メリルリンチ日本証２
（ロイターニュース 片山 直幸）
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