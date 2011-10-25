タイ洪水被害で対応策、バーツ資金供給やタイ人技術者受け入れ実施へ＝政府

［東京 ２５日 ロイター］ 政府は２５日、タイの洪水被害に関連して、１）邦人保

護、２）タイの経済産業の復興対策、３）タイに対する支援など、今後の対応策をまとめ

た。

邦人保護については、在外公館等を通じた洪水に関する情報提供の継続・強化を図ると

同時に、浸水地域に在住する邦人の安否確認に遺漏のないよう努める。

経済産業の復興対策では、日系企業へのタイバーツの資金供給など資金調達の円滑化や

生産体制の再構築などを支援するほか、タイ人技術者の受け入れも実施する。タイに対

する支援としては、国際緊急援助隊として防水対策専門家を派遣するほか、タイ側のニー

ズに応じて、復旧・被災者支援で無償資金協力を行う。

このうち、経済産業の復興対策の一部概要は以下のとおり。

＜短期対応策＞

＊資金調達の円滑化

・タイ中央銀行の日本国債を担保としたタイ・バーツ資金供給策に関する検討（日銀）

・国内中小企業の外国子会社への出資・貸付資金や拠点設置・拡張資金の借り入れ保証

（信用保証協会）

・日系企業が行う民間金融機関からの借り入れへの保証付与（ＪＢＩＣ）

・設備資金・長期運転資金の調達支援（日本政策金融公庫）

・民間損保会社等と協力した現地日系企業のタイ国内外向け販売代金回収リスクの低減

（ＮＥＸＩ）

＊生産体制の再構築

・操業再開までの期間を活用した日系企業のタイ人技術者の能力向上のための研修事業

（海外技術者研修協会）

＜中長期対応策＞

・工場再稼働に向けた現地技術者の育成支援（海外技術者研修協会など）

・事業開発等金融（ＪＢＩＣ）

タイ人技術者の受け入れについて枝野幸男経済産業相は、タイでの洪水被害でサプライ

チェーンにも被害が出ており、代替生産を日本で行う場合に必要なタイ人技術者を例外的

に日本で受け入れることを考えていることを明らかにした。

また、藤村官房長官は今後も、復旧段階に向けて、さらなる対応策を検討する考えを示

している。