26日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
新規上場 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス(3657.T)
東証マザーズ市場 公開価格2250円
０８：５０ ９月企業向けサービス価格指数（日銀）
１０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省）
１０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省）
１０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札予定（財務省）
１１：００ 自動車生産・輸出実績９月分
１２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省）
１２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省）
１３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果（財務省）
１５：１５ ２年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省）
１７：１５ １８：３０ 民主党社会保障と税の一体改革調査会・税制調査会合同会議
（主な国内企業決算）
７─９月期：新日鉄、ＪＦＥ、マネックス、富士通、ＳＢＩ、日本電気硝子
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
２５日（火）
０６００ＧＭＴ １１月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ）[DECONS=ECI]
０８３０ＧＭＴ 第２・四半期英経常収支（国立統計局）[GBCURA=ECI]
０８４５ＧＭＴ キング英中銀総裁が議会の委員会に出席、量的緩和拡大決定について議論
１１４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=ECI]
１２５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高
（インスティネット・リサーチ）[USREDY=ECI]
１３００ＧＭＴ ８月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数[USSHP=ECI]
１４００ＧＭＴ １０月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）[USCONC=ECI]
１４００ＧＭＴ ８月米住宅価格指数（連邦住宅金融局）[USHPIM=ECI]
１５３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札
１６１５ＧＭＴ ガイトナー米財務長官、雇用法案について会見
（ノースカロライナ州ウィルミントン）
１７００ＧＭＴ 米財務省２年債入札
カナダ中銀金利発表
インド中銀第２・四半期金融政策会議
米下院歳入委員会、米中経済関係、中国の通商慣行について公聴会
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
25 Oct CH 04:45 UBS AG Q3 UBSN.VX
25 Oct GB 06:00 BP PLC Q3 (BP.L)
25 Oct DE BMO DEUTSCHE BANK AG Q3 (DBKGn.DE)
25 Oct GB ARM HOLDINGS PLC Q3 ARM.L
25 Oct Q3 Amazon.com Inc (AMZN.O)
25 Oct Q1 2012 Coach Inc (COH.N)
25 Oct Q3 DuPont (DD.N)
25 Oct Q3 3M Co (MMM.N)
25 Oct Q3 Office Depot Inc ODP.N
25 Oct Q3 United Parcel Service, Inc. (UPS.N)
25 Oct Q3 United States Steel Corp (X.N)
25 Oct Q3 Xerox Corp (XRX.N)
２６日（水）
００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI]
０６００ＧＭＴ ９月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI]
１０３０ＧＭＴ コンスタンシオ欧州中央銀行（ＥＣＢ）副総裁が国際通貨
システムについて講演（ロンドン）
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
１７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札
２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表
独下院議会、欧州首脳会議前に危機対応策を投票
ＥＵ首脳会議、ユーロ圏首脳会議
ＥＣＢが期間１年の流動性供給オペ
オバマ米大統領、学生の負担軽減に向けた学生ローン関連規則の変更を発表
インド［ヒンズー教新年祭］、シンガポール［ディーパバリ］
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
26 Oct ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. Q3 (BBVA.MC)
26 Oct Q3 Aflac Incorporated (AFL.N)
26 Oct Q3 The Boeing Company (BA.N)
26 Oct Q3 Corning Inc (GLW.N)
26 Oct Q3 Ford Motor Co (F.N)
26 Oct Q3 Lockheed Martin Corp (LMT.N)
26 Oct Q3 Sprint Nextel Corp (S.N)
26 Oct Q4 Visa Inc (V.N)
（東京 ２６日 ロイター）
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