明治安田アセット、「インドネシア債券ファンド（毎月決算型）」を11月16日設定

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［東京 ２６日 ロイター］ 明治安田アセットマネジメントは「明治安田インドネシ
ア債券ファンド（毎月決算型）」を１１月１６日に設定する。
運用はファミリーファンド方式で、投資先となるのは「明治安田インドネシア債券マザ
ーファンド」。同マザーを通じ、インドネシア国債およびインドネシアルピア建国際機関
債等に投資する。為替ヘッジは無し。
ファンドの詳細は以下の通り。
設定上限額：１００億円
分類 ：追加型／海外／債券
手数料 ：上限３．１５％（税込み）
信託報酬 ：純資産総額に対して年率１．３０２％（税込み）
販売会社 ：愛媛銀行(8541.T)、ＳＢＩ証券、楽天証券、明治安田生命保険
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