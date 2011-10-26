UPDATE1: 共同印刷<7914.T>、期間5年の国内ＳＢ発行条件を決定＝利率1.37％

［東京 ２６日 ロイター］ みずほ証券によると、共同印刷(7914.T)は、期間５年の
国内普通社債（ＳＢ）の発行条件を決定した。発行額５０億円。
利率 １．３７％
発行価格 １００円
スプレッド ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）＋０．８６％程度
【 発行概要一覧 】
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銘柄 共同印刷 募集期間 １０月２６日
第６回国内普通社債 払込日 １１月 ２日
発行額 ５０億円 各社債の金額 １億円
期間 ５年 担保 無担保
利率 １．３７％ 主幹事 みずほ証券
発行価格 １００円 財務代理人 みずほ銀行
応募者利回り １．３７０％ 格付け・予定 ＢＢＢ（Ｒ＆Ｉ）
償還日 ２０１６年１１月 ２日
利払日 ５月、１１月の各 ２日
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・引受証券と引受責任額（案、単位：億円）
みずほ証４５ ＳＭＢＣ日興証５
・引受手数料：幹事手数料５銭、引受責任料５銭、販売手数料３０銭
（ロイターニュース 片山 直幸）
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