27日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
日銀金融政策決定会合
日銀総裁会見
０８：５０ ９月商業販売統計（経産省）[JPRSLS=ECI]
（予測中央値・前年比‐0.1％）
０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース）（財務省）
１５：００ 「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」公表 （日銀）
１６：４５ 藤田財務副大臣会見
（主な国内企業決算）
日清食品、積水化学、信越化学、コマツ、ソフトバンク、ＮＥＣ、シャープ、エルピーダ、
アドバンテスト、任天堂、京セラ、九州電力、北陸電力、北海道電力
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
２６日（水）
００３０ＧＭＴ 第３・四半期豪ＣＰＩ（連邦統計局）[AUCPIQ=ECI]
０６００ＧＭＴ ９月独輸入物価（連邦統計庁）[DEIMPY=ECI]
１０３０ＧＭＴ コンスタンシオ欧州中央銀行（ＥＣＢ）副総裁が国際通貨
システムについて講演（ロンドン）
１１００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）[USMGMP=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米耐久財受注（商務省）[USDGN=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月米新築１戸建て住宅販売（商務省）[USHNSP=ECI]
１７００ＧＭＴ 米財務省５年債入札
２０００ＧＭＴ ニュージーランド中銀金利発表
独下院議会、欧州首脳会議前に危機対応策を投票
ＥＵ首脳会議、ユーロ圏首脳会議
ＥＣＢが期間１年の流動性供給オペ
オバマ米大統領、学生の負担軽減に向けた学生ローン関連規則の変更を発表
インド［ヒンズー教新年祭］、シンガポール［ディーパバリ］
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
26 Oct ES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. Q3 (BBVA.MC)
26 Oct Q3 Aflac Incorporated (AFL.N)
26 Oct Q3 The Boeing Company (BA.N)
26 Oct Q3 Corning Inc (GLW.N)
26 Oct Q3 Ford Motor Co (F.N)
26 Oct Q3 Lockheed Martin Corp (LMT.N)
26 Oct Q3 Sprint Nextel Corp (S.N)
26 Oct Q4 Visa Inc (V.N)
２７日（木）
０８００ＧＭＴ ９月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI]
０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI]
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札
１０月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI]
９月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI]
スウェーデン中銀金利発表
＝＝＝海外主要企業決算＝＝＝
27 Oct DE 05:00 BASF SE Q3 (BASFn.DE)
27 Oct DE 05:30 BAYER AG Q3 (BAYGn.DE)
27 Oct NL 06:00 ROYAL DUTCH SHELL PLC Q3 (RDSa.L)
27 Oct IT BMO ENI SPA Q3 (ENI.MI)
27 Oct ES BANCO SANTANDER SA Q3 (SAN.MC)
27 Oct FR FRANCE TELECOM SA Q3 FTE.PA
27 Oct DE VOLKSWAGEN AG Q3 (VOWG_p.DE)
27 Oct PT AMC BANCO ESPIRITO SANTO SA Q3 BES.LS
27 Oct DE DAIMLER AG Q3 (DAIGn.DE)
27 Oct DE DEUTSCHE BOERSE AG Q3 (DB1Gn.DE)
27 Oct AMC Q3 Advanced Micro Devices Inc AMD.N
27 Oct Q3 Bristol-Myers Squibb (BMY.N)
27 Oct BMO Q3 Coca-Cola Enterprises Inc CCE.N
27 Oct BMO Q3 The Dow Chemical Company (DOW.N)
27 Oct AMC Q3 Metlife Inc (MET.N)
27 Oct 11:00 Q3 Altria Group, Inc. (MO.N)
27 Oct BMO Q1 2012 Procter & Gamble Co (PG.N)
27 Oct BMO Q3 Time Warner Cable Inc TWC.N
27 Oct BMO Q3 Exxon Mobil Corp (XOM.N)
（東京 ２７日 ロイター）
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