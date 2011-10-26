〔表〕きょうの投信設定（27日）＝4本

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【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
◎ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド
：現地通貨・コース（資産成長型）
：ブラジル・レアル・コース（資産成長型）
：ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
／大和証券投資信託委託
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設定上限額：各１０５０億円（計３１５０億円）
設定額 ：─
販売会社 ：大和証券、大和証券キャピタル・マーケッツ
◎野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）
（毎月分配型／年２回決算型）
／野村アセットマネジメント
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設定上限額：各１０００億円
設定額 ：─
販売会社 ：野村証券
◎野村・ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）
（毎月分配型／年２回決算型）
／野村アセットマネジメント
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設定上限額：各１０００億円
設定額 ：─
販売会社 ：野村証券
◎アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
豪ドルコース／トルコリラコース
／アムンディ・ジャパン
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設定上限額：各５００億円
設定額 ：─
販売会社 ：野村証券
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