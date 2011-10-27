〔表〕きょうの投信設定（28日）＝5本

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【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
◎日興ブラックロック・エマージング・ロングショート・ファンド
／ブラックロック・ジャパン
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設定上限額：１０００億円
設定額 ：──
販売会社 ：ＳＭＢＣ日興証券
◎ＳＮＳ関連株投資ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）
／野村アセットマネジメント
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設定上限額：各２０００億円
設定額 ：──
販売会社 ：野村証券
◎ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド
／ＳＢＩアセットマネジメント
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設定上限額：１００億円
設定額 ：──
販売会社 ：ＳＢＩ証券、あかつき証券、楽天証券
◎中国人民元債券ファンド（愛称：元ボンド）
／三井住友アセットマネジメント
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設定上限額：１００万円（自己設定）
設定額 ：──
販売会社 ：武蔵野銀行(8336.T)
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