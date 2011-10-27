28日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
新規上場 イーブックイニシアティブジャパン (3658.T)
マザーズ市場 公開価格760円
２０１１年度３次補正予算案を国会提出
０８：００ 閣議、閣議後会見
０８：３０ ９月有効求人倍率（厚労省）[JPJOBA=ECI]（予測中央値：0.67倍）
０８：３０ ９月完全失業率（総務省）[JPUNR=ECI]（予測中央値：4.4％）
０８：３０ ９月家計調査（総務省）[JPALLS=ECI]（予測中央値：前年比 3.4％）
０８：３０ ９月全国コア消費者物価指数（ＣＰＩ・総務省）[JPCPI=ECI]
（予測中央値：前年比＋0.2％）
０８：３０ １０月東京都区部コアＣＰＩ（総務省）[JPCPIT=ECI]
（予測中央値：前年比‐0.4％）
０８：５０ ９月鉱工業生産速報（経産省）[JPIP1=ECI]
（予測中央値：前月比‐2.1％）
０８：５０ １０月上旬貿易統計（財務省）
０９：００ 国家戦略会議
１１：３０ 民主党税制調査会役員会
１５：００ 大王製紙 元会長に対する貸付に関する特別調査委員会からの報告と対応について発表
１７：３０ 大王製紙会見
（主な国内企業決算）
デンソー、ダイハツ、豊田織機、アイシン精、ジェイテクト、豊田通商、三菱自動車、
ＪＲ東日本、大和証券、全日空、コニカミノルタ、住友電気工業、セイコーエプソン
ＪＶＣケンウッド、東北電力、日本硝子、東京エレクトロン、リコー、中部電力、
みずほ証券、キーエンス、三菱ＵＦＪ証券
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
２７日（木）
０８００ＧＭＴ ９月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ）[EUM3=ECI]
０９００ＧＭＴ １０月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会）[EUECOS=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第３・四半期米ＧＤＰ速報値（商務省）[USGDPR=ECI]
１２３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省）[USJOB=ECI]
１４００ＧＭＴ ９月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会）[USNAR=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件
１７００ＧＭＴ 米財務省７年債入札
１０月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁）[DECPPY=ECI]
９月米住宅着工許可件数改定値（商務省）[USBPR=ECI]
スウェーデン中銀金利発表
インド休場［Diwali］
（主な決算発表）
ROYAL DUTCH SHELL PLC Q3 (RDSa.L)
VOLKSWAGEN AG Q3 (VOWG_p.DE)
DAIMLER AG Q3 (DAIGn.DE)
27 Oct AMC Q3 Advanced Micro Devices Inc AMD
２８日（金）
０６４５ＧＭＴ ９月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第３・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI]
１３５５ＧＭＴ １０月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI]
（主な決算発表）
韓国サムスン電子(005930.KS)
（東京 ２８日 ロイター）
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
現実味増すトランプ円高
米中対立で市場が不安定化すれば、日米金利差が拡大しても、年末に向けて円高が進みかねないとＪＰモルガンの佐々木融氏は予想。 記事の全文
米中摩擦､日米と同じ道か
米中貿易摩擦は、米国の政治勢力の交代か、中国の経済的没落でしか解決しないと第一生命経済研究所の熊野英生氏は指摘。 記事の全文