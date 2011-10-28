追加：起債予測一覧〔表〕＝10月28日現在

主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村、みずほ
11月に起債予定
4/ 1 <2011年度の超長期債で総合主幹事グループ
制を採用>：
発行総額400億円
期間未定のフレックス枠が400億円ある
総合事務主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
総合共同主幹事はＣＳ、大和ＣＭ、野村、
みずほ
共同発行地方債 10/26 A 期間10年、発行額1200億円
<0#0128=JFI> 11月8日に起債予定
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【起債予測（公社債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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広島高速道路公社 10/17 A 期間10年
<0#1263=JFI> 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ、野村
条件決定予定は2012年2月
福岡北九州高速道路公社 8/22 2011年度下期の主幹事：三菱ＵＦＪＭＳ、
<0#1293=JFI> みずほ
名古屋高速道路公社 6/28 期間5年・10年・20年
<0#1292=JFI> 2011年度下期の主幹事：ＳＭＢＣ日興、
大和ＣＭ
東京都住宅供給公社 4/ 4 2011年度の主幹事：野村、三菱ＵＦＪＭＳ
<0#1296=JFI>
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【起債予測（投資法人債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（円建て外債）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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大田リバーサイド・ 10/25 AA 3本建て、期間1年・2年・5年
エクスプレスウェイ・ 発行額各40億円
ファンディング 主幹事は三菱ＵＦＪＭＳ
レンジ／
1年債：L+190─200bp
2年債：L+200─210bp
5年債：L+220─230bp
11月2日に起債予定、払込日は11月9日
格付けはＡ＋(ＪＣＲ)、
ムーディーズからも取得予定
韓国中小企業銀行 10/14 A 2本建て、期間2年・3年
(024110.KS) 主幹事はシティＧ、大和ＣＭ、
ＭスタンレーＭＵＦＧ、三菱ＵＦＪＭＳ
みずほ、野村
11月初旬に起債予定
ノルデア銀行 9/29 A 期間2年・3年・5年・7年・10年の固定利
(ノルデア・バンク) 付、3年・5年の変動利付
発行額各50億円
主幹事はメリル、みずほ、野村
申込期間は11月9日、払込日は11月18日
格付けはＡＡ─(フィッチ、Ｓ＆Ｐ)、
Ａａ２(ムーディーズ)
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【起債予測（海外ＳＢ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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【起債予測（ＡＢＳ）】
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発行体 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 確度 備考
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国家公務員共済組合連合会10/20 A 期間約2年7カ月、発行額100億円
主幹事は大和ＣＭ、シティＧ
11月中旬に起債予定、11月下旬に払込み予定
国家公務員共済組合連合会が保有する国家
公務員共済組合向け貸付債権の証券化案件
住宅金融支援機構 10/24 A 第55回債：発行額は11月14日に公表
<0#0943=JFI> 主幹事は野村、ＧＳ、大和ＣＭ、ＵＢＳ
11月中旬に起債予定、11月下旬に発行予定
10/24 A 第56回債：
12月中旬に起債予定、12月下旬に発行予定
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【社債発行登録 企業（別表）】
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企業名 ﾘｯｸｺｰﾄﾞ 掲載日 備考
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# 東日本銀行 <0#8536=JFI> 10/28 登録額100億円、11月5日効力発生予定
松井証券 (8628.T) 10/28 登録額500億円、11月4日効力発生予定
ホンダファイナンス <0#8461=JFI> 10/27 登録額2000億円、11月4日効力発生予定
積水ハウス <0#1928=JFI> 10/21 登録額1500億円、10月31日効力発生予定
フジテック (6406.T) 10/21 登録額100億円、10月31日効力発生予定
ミネベア (6479.T) 10/21 登録額500億円、10月29日効力発生予定
三菱ガス化学 (4182.T) 10/20 登録額400億円、10月28日効力発生
大同特殊鋼 <0#5471=JFI> 10/20 登録額200億円、10月28日効力発生
豊田自動織機 <0#6201=JFI> 10/19 登録額1000億円、10月27日効力発生
ＪＲ東海 <0#9022=JFI> 10/17 登録額7000億円、10月25日効力発生
三井化学 <0#4183=JFI> 10/14 登録額1500億円、10月24日効力発生
野村不動産ホールディングス 10/14 登録額1000億円、10月23日効力発生
<0#3231=JFI>
三愛石油 <0#8097=JFI> 10/14 登録額300億円、10月22日効力発生
ＮＴＴ <0#9432=JFI> 10/ 7 登録額1兆円、10月17日効力発生
コスモ石油 <0#5007=JFI> 10/ 5 登録額1000億円、10月13日効力発生
三菱ＵＦＪ信託銀行 <0#8402=JFI> 10/ 5 登録額5000億円、10月13日効力発生
丸井グループ <0#8252=JFI> 10/ 3 登録額1000億円、10月11日効力発生
東レ <0#3402=JFI> 9/30 登録額1000億円、10月8日効力発生
中部国際空港 <0#0941=JFI> 9/29 登録額500億円、10月7日効力発生
富士通 <0#6702=JFI> 9/27 登録額3000億円、10月5日効力発生
北海道ガス <0#9534=JFI> 9/27 登録額300億円、10月5日効力発生
センコー <0#9069=JFI> 9/27 登録額150億円、10月5日効力発生
日清オイリオグループ<0#2602=JFI> 9/22 登録額200億円、10月1日効力発生
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