追加：〔表〕きょうの投信設定（31日）＝16本、139億5029万円

＊設定額を追加しました。
【ファンド名／運用会社、設定額、販売会社】
◎アムンディ・ＣＡ円建社債ファンド２０１１─１０
／アムンディ・ジャパン
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設定上限額：５００億円
設定額 ：６０億１８１９万円
販売会社 ：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行
◎日本株２２５ファンド（通貨選択型）
─日本株２２５・米ドルコース
─日本株２２５・ブラジルレアルコース
─日本株２２５・豪ドルコース
─日本株２２５・南アフリカランドコース
─日本株２２５・資源３通貨コース
／大和住銀投信投資顧問
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設定上限額：各５００億円
設定額 ：日本株２２５・米ドルコース ９３８３万円
：日本株２２５・ブラジルレアルコース １８億４６６６万円
：日本株２２５・豪ドルコース ６億５３６４万円
：日本株２２５・南アフリカランドコース ４０５７万円
：日本株２２５・資源３通貨コース １億７７２３万円
販売会社 ：ＳＭＢＣフレンド証券
◎為替参照 分配金変動型円建て債券ファンド２０１１ １０
／岡三アセットマネジメント
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設定上限額：１００億円
設定額 ：５億４４０５万円
販売会社 ：東京海上日動火災保険
◎グレーターチャイナＣＢファンド
ヘッジなしコース／円クロスヘッジコース／豪ドルクロスヘッジコース
／新光投信
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設定上限額：各２５０億円
設定額 ：ヘッジなしコース ７億９３０万円
：円クロスヘッジコース ２９億８３８３万円
：豪ドルクロスヘッジコース ６億６０９６万円
販売会社 ：みずほ証券
◎日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型
対米ドル・ブラジルレアルコース／対米ドル・アジア通貨バスケットコース
／日興アセットマネジメント
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設定上限額：各１００万円（自己設定）
設定額 ：対米ドル・ブラジルレアルコース １００万円
：対米ドル・アジア通貨バスケットコース １００万円
販売会社 ：ＳＭＢＣ日興証券
◎日本株ＬＳダブルエッジ・ラップ
／新光投信
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設定上限額：１億円（自己設定）
設定額 ：１億円
販売会社 ：みずほ証券
◎先進国債券ファンド 通貨戦略プラス（毎月決算型）
／大和証券投資信託委託
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設定上限額：１億円（自己設定）
設定額 ：１億円
販売会社 ：大和証券キャピタル・マーケッツ
◎ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
／三菱ＵＦＪ投信
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設定上限額：１０００万円（自己設定）
設定額 ：１０００万円
販売会社 ：カブドットコム証券、ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券
◎ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
／三菱ＵＦＪ投信
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設定上限額：１０００万円（自己設定）
設定額 ：１０００万円
販売会社 ：カブドットコム証券、ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券
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