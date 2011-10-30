31日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の[]をクリックしてご覧ください。
＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は<0#JECON>をご覧ください。
＝＝＝国内経済・指標関係＝＝
０８：５０ 法人企業統計調査（２０１０年度）
１０：００ 全国財務局長会議（財務省）
１０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省）
１３：００ 衆議院本会議
１４：００ ９月住宅着工戸数（国交省）[JPHST=ECI]
（予測中央値：前年比+8.0％）
１４：００ ９月大手建設受注（国交省）[JPCORD=ECI]
１４：１５─１６：００ 白川日銀総裁が大阪市で講演
１６：３０ 安住財務相とフエ・ベトナム財務相が会談
１６：４５─１７：１５ 白川日銀総裁記者会見（大阪市）
１８：１０ 五十嵐財務副大臣会見
１９：００ 外国為替平衡操作実施状況（財務省）
（主な国内企業決算）
ユニチャーム、クラレ、商船三井、日本郵船、住友化学、三菱電機、三菱地所、三菱重工
第一三共、資生堂、川崎汽船、神戸製鋼、ＨＯＹＡ、ＩＨＩ、住友金属、東京ガス、
丸紅、日新製鋼、東芝、ホンダ、ＪＴ、関西電力、アサヒグループ、サッポロＨＤ、
パナソニック、ルネサス、セガサミー、日東電工、電源開発、ＴＤＫ
＝＝海外経済・指標関係＝＝
＊日本時間はＧＭＴプラス９時間
２８日（金）
０４００ＧＭＴ タイ中銀、四半期経済見通しの改定発表
０６４５ＧＭＴ ９月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ）[FRGPC=ECI]
１２３０ＧＭＴ ９月米個人所得・消費支出（商務省）[USGPCS=ECI]
１２３０ＧＭＴ 第３・四半期米雇用コスト指数（労働省）[USEMPC=ECI]
１３５５ＧＭＴ １０月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値[USMSN=ECI]
イタリア１０年物国債入札
ロシア中銀金利発表
ＥＦＳＦのレグリング最高経営責任者（ＣＥＯ）が中国訪問
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
韓国サムスン電子(005930.KS)
宝鋼集団（バオスチール）(600019.SS)
28 Oct Q3 FIAT SPA FIA.MI
28 Oct Q3 TOTAL SA (TOTF.PA)
28 Oct Q3 Chevron Corp (CVX.N)
３０日（日）
欧州、夏時間終了
３１日（月）
０９００ＧＭＴ ＯＥＣＤ、Ｇ２０経済に関する最新の分析・予想を発表（パリ）
１０００ＧＭＴ １０月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局）[EUHICF=ECI]
１０００ＧＭＴ ９月ユーロ圏ユーロ圏失業率（統計局）[EUUNR=ECI]
１３４５ＧＭＴ １０月米シカゴ地区購買部協会景気指数 [USCPMI=ECI]
１５００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件
１５３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
トリシェＥＣＢ総裁が退任
＝＝海外主要企業決算発表予定＝＝
特になし
（東京 ３１日 ロイター）
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